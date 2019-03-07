8 Mart Dünya Kadınlar Günüpaneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle panel düzenlendi.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Arslan Erol’un yaptığı panele; Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Suran, Uslan Ar-Ge Yöneticisi Emekli Öğr. Gör. Dr. Fatma Uskaner, GAÜN Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla Kuzu, Lazord Çikolata Evi Sahibi Ms. Lobna Helli panelist olarak katıldı.

Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, kadın ve erkeğin aynı anda farkındalık oluşturması ve bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, toplum olarak cinsiyet ayrımını kabul eden bir toplum olmadığımızı söyledi. Prof. Dr. Gür, “Fırsat eşitliğine inanıyoruz, yaradılışın gereği olan farklılıkları önemsiyoruz. Böylesi bir ortam içerisinde erkekler ve kadınlar olarak bir dünya inşamız ve gelecek neslimizi korumak adına yaptığımız ortak faaliyetler var. Her iki cinsiyetin de kendi içerisinde farklılıklarıyla birlikte pozitif katma değerleri var. Bizim açımızdan eşitlik kavramı, liyakat ölçüsünde makam, mevki ve fırsatların değerlendirilmesidir” dedi.

Gaziantep Üniversitesinde 16 Fakültenin 6’sında kadın dekanın yönetici olarak görev yaptığını kaydeden Prof. Dr. Gür, liyakat esaslı olmak kaydı ile fırsat eşitliğinin öne çıkan önemli bir özelliğimiz olduğunu ifade ederek, Gaziantep Üniversitesinin 18 Yönetim Kurulu Üyesinin 6’sının kadın olduğunu, kadınların üst yönetime dahil edilmesi konusunda üniversitemizin olumlu anlamda farklı kılan bir özelliği olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Koruma Müdürü Andrea Ingham, kadın ve kız çocukları tarafından ve onlar için yapılan inovasyonu tüm çabaların merkezine koyan “Eşit düşün, akıllı inşa et, yenilik yarat” temasının bu yılki Dünya Kadınlar Günü için seçildiğini söyledi.

UNHCR Koruma Müdürü Andrea Ingham, “İnovasyonun baskın olduğu, insanların dünyanın her yerinde yaşama şeklini şekillendiren ve değiştiren bir zamanda, kadınların ve kızların hayatlarını olumlu bir şekilde etkilemek için inovasyonun kullanılması konusunda bilinçli olmak zorundayız. Bu onların sadece inovasyon tüketicileri olmadıkları ve aynı zamanda onların birer yenilikçi olarak da yer aldıkları anlamına gelir. Kadın ve kız çocuklarının katılımı ile çözümlerin tasarlanması ve uygulanması, iyi çalışmaların oluşturulmasından, yaşamın her kesiminden kadınlar için ürün, hizmet ve altyapının teslimine kadar, kadınların ve kızların benzersizlik ihtiyaçlarını karşılayabilir” şeklinde konuştu.

GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin, GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi ve Göç Enstitüsü olarak kadınların toplumsal haklarıyla, var olma mücadeleleriyle ilgili süreçlere aktif katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Doç. Dr. Gültekin, Göç Enstitüsü olarak bu süreçlere aktif olarak katılmaya çalıştıklarını belirterek, girişimcilik ve inovasyon kapsamında kadınlar nerede, nerede duruyor, pozisyonları ne, neler yapıldı gibi konular hakkında panelde bilgi verileceğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmaları sonrasında Moderatörlüğünü GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Arslan Erol’un yaptığı panelde; Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Suran, Uslan Ar-Ge Yöneticisi Emekli Öğr. Gör. Dr. Fatma Uskaner, GAÜN Dr. Öğr. Üyesi Şenay Leyla Kuzu, Lazord Çikolata Evi Sahibi Ms. Lobna Helli panelist olarak katıldı.