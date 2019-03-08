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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara 20 bin sümbül dağıttı

08 Mart 2019 Cuma 16:50
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara 20 bin sümbül dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güneşli Meydanı ve Bağcılar Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle belediye çalışanları tarafından sümbül dağıtım programı yapıldı. Programda çocuklar anneleri, büyükler de eşleri için sümbül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, belediye olarak 1992'de ilçe olduklarından bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda "gönül belediyeciliği"ni ön plana çıkarmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Çağırıcı, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bir günün değil her günün şefkat ve merhametle devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da sümbül dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:50
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  3. Bağcılar Belediyesi

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