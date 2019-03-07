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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:- "Köklü geleneğimizin devamı, medeniyet birikimimizin inşasında önemli rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum"

07 Mart 2019 Perşembe 23:14
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Köklü geleneğimizin devamı, medeniyet birikimimizin inşasında önemli rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmenin en önemli koşulunun üretimde, sanatta, sporda, yönetimde, eğitimde, hayatın her alanında kadın ve erkeğin hep birlikte yer alması olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden itibaren tüm çalışmalarının, kadının başta siyaset olmak üzere her alanda aktif olarak yer alması, kadınların güçlenmesi, daha görünür ve etkin olmaları yönünde olduğunu bildiren Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil, bütün toplum için bir eksikliktir'. Kadınlar eskiye oranla bugün, gerek siyasi hayatta, gerek akademide, gerekse iş dünyasında çok daha güçlü, çok daha öz güven sahibi çok daha üretken ve aktif bir konumdadır. Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın çok büyük emeği ve katkıları bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gayelerinin, 2023 hedeflerine kararlılıkla yürürken kadınları her alanda daha ileriye taşımak, Türkiye için kurulan hayalleri kadın erkek hep birlikte gerçeğe dönüştürmek olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız her zamankinden daha büyük bir inanç ve azimle aralıksız devam edecektir. Köklü geleneğimizin devamı medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyorum."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:14
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu

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