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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:- "Zihniyet değişimi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine gereken önem verilmelidir. Cinsiyet eşitliği eğitimlerinin tüm eğitim süreçlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir"

07 Mart 2019 Perşembe 16:43
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Zihniyet değişimi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine gereken önem verilmelidir. Cinsiyet eşitliği eğitimlerinin tüm eğitim süreçlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Atalay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 8 Mart'ın; ezilen, aşağılanan ve hor görülen kadınların 1857'de ağır çalışma koşullarına karşı başlattıkları mücadelenin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Kadına her şeyden önce insan olmaktan kaynaklanan değerin verilmemesinin 1857'de başlayan kadın dayanışmasını beraberinde getirdiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde, kadınlarımızın sorunları vardır. Bu sorunlar hayatın her alanında kendisini gösterebilmektedir. Kadınlar, ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinde hukuki yollarla yapılan çalışmalara rağmen şiddete ve ayrımcılığa uğramaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı siyasette, karar mekanizmalarında, ekonomide ve eğitimde kendini göstermektedir. Kadın, medyada ve reklam dünyasında cinsel bir obje olarak kullanılıp istismar edilmemelidir."

Eve iş verme, yarı zamanlı çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin en olumsuz hallerini çoğunlukla kadınların yaşadığını, kadınların emek yoğun işlerde düşük ücretle, sosyal güvenceden ve örgütlenmeden yoksun bir şekilde çalıştırıldığını vurgulayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde zihniyet yapısı değişmediği sürece, düzenlenen yasalar etkin olamayacak, yasal gelişmelerin sağlanması da pek bir önem arz etmeyecektir. Zihniyet değişimi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine gereken önem verilmelidir. Cinsiyet eşitliği eğitimlerinin tüm eğitim süreçlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Zihniyet değişimi ile birlikte kadınların çağdaş yaşama aktif katılımının önündeki engeller teker teker kaldırılacaktır."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:43
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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