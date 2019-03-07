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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8-18 Mart'ta düzenlenecek kampanya kapsamında, Babacan, projelerinden ev alan kadınların dairelerini lüks mobilyalarla döşeyecek

07 Mart 2019 Perşembe 13:50
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

İSTANBUL (AA) - Babacan Holding, 8-18 Mart tarihlerinde kadınlara özel kampanya düzenleyecek.

Şirket, kampanya kapsamında projelerinden ev alan kadınların dairelerini lüks mobilyalarla döşeyecek.

Babacan Holding'in açıklamasına göre, şirket, Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya hazırladı. Holding, 8- 18 Mart'ta geçerli olacak kampanya kapsamında, söz konusu tarihlerde projelerindeki tüm daire tiplerinden konut alan kadınların mobilyalarını kendisi karşılayacak.

Babacan Premium ve Babacan Palace projelerindeki tüm daire tiplerinde geçerli olacak kampanya kapsamında, kadınlar en lüks mobilyalarla donatılmış dayalı döşeli ev sahibi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, bugünün ve geleceğin mimarı olarak gördükleri kadınlara özel hazırladıkları kampanya ile onları en lüks mobilyalarla donatılmış, dayalı döşeli bir ev sahibi yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Babacan, "Sunduğumuz her kampanya ile yatırımcılarımızı sürprizlerle buluşturuyoruz. Kadınların aile, iş ve sosyal yaşamdaki aktif rolleriyle hayatımızın merkezinde yer alan duruşlarından yola çıkarak hazırladığımız kampanyamız, onları en lüks mobilyalarla donatılmış bir ev sahibi yapacak. Çünkü onların hayallerindeki evin, içinde en güzel, en lüks mobilyaların yer aldığı bir ev olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:50
  1. Babacan Holding

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