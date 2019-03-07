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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: "Kadınlar güvencesiz işlerde çalışıyor, iş yükü daha fazla artıyor. Eşitlikçi istihdam politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor"

07 Mart 2019 Perşembe 12:40
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Kadınlar güvencesiz işlerde çalışıyor, iş yükü daha fazla artıyor. Eşitlikçi istihdam politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Karaca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Kadın İstihdamı Raporu"na ilişkin bilgiler paylaştı.

Raporda, kadın istihdamında yaşanan eşitsizlik ve ayrımcılığa dikkatin çekildiğini belirten Gülizar Biçer Karaca, sadece kadınların istihdama katılımının önündeki engellerin kaldırılmasının yeterli olmadığı, eşit olmayan iş bölümünün yarattığı sorunların da ortadan kaldırılması gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.

Kriz dönemlerinin faturasının da kadınlara kesildiğini savunan Karaca, "Ekonomik kriz nedeniyle satın alma gücü düşen vatandaşlar, gıdadan sağlığa temel ihtiyaçlarının daha çok ev içinde karşılanmasına mecbur kalıyor. Bu ne demek, kadınlar ister çalışsın, ister işsiz kalsın evi geçindirmek için ev içinde de erkeklere göre 5 kat daha fazla emek harcıyor, iş yükü artıyor demek." değerlendirmesinde bulundu.

Gülizar Biçer Karaca, şunları kaydetti:

"Kadınlar güvencesiz işlerde çalışıyor, iş yükü daha fazla artıyor. Eşitlikçi istihdam politikalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. 11 milyondan fazla kadın ev işleri ve bakım hizmetlerini üstlenmek zorunda olmaları nedeniyle çalışma hayatına katılamıyor. Devletin sosyal devlet olmasının gerekliliklerini yerine getirerek, ücretsiz kreş-bakımevi-yaşlı ve engelli bakımını yürüten kurumların artırılması kadınlar üzerindeki yükü azaltarak istihdama katılımı artıracaktır."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:40
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca

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