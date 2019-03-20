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8. Malatya Kitap Fuarı Cemil Meriç anısına düzenlenecek

Bu yıl 8.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
8. Malatya Kitap Fuarı Cemil Meriç anısına düzenlenecek

Bu yıl 8. si düzenlenecek Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Cemil Meriç anısına gerçekleştirilecek. Fuar çerçevesinde “Cemil Meriç Okumaları” etkinliği de yapılacak.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. etkinlikle ilgili bugün tanıtım toplantısı yapıldı.


Sanat Merkezindeki konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Pelitlioğlu, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Burada konuşan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Kitap Fuarı kapsamında her yıl bir tema belirlediklerini ve bu tema çerçevesinde Kitap Fuarında etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “İnşallah bu yıl 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımızı sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Bu yılki temamız ‘Cemil Meriç’ anısına. Bu tema çerçevesinde de Kitap Fuarımızda farklı farklı etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikler kapsamında bugün tanıtımını yapacağımız ‘Cemil Meriç Okumaları’ adlı bir etkinlik olacak. Buna ek olarak Cemil Meriç Fotoğraf Sergisi, özellikle bu okumalar kapsamında Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç de onur konuğumuz. Malatya’da bin 300, diğer illerden de katılımlar olacak. Yaklaşık 500-600 kişi ile inşallah Pazar günü protokol konuşmalarıyla başlayacak. Öğleden sonra saat 16.00’da sonuçlanacak bir söyleyişi programı yapacağız. Buradaki hedefimiz Cemil Meriç’i bütün boyutlarıyla tanımak ve tanıttırmak. Öncelikli olan gençliğin Cemil Meriç okumalarında tanımladığı, öğrendiği Cemil Meriç kim, bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada sizin değerlendirmelerinizi dinleyecek, sizin sorularınıza cevap verecek bir komisyonumuz var. İnanıyorum ki, çok faydalı bir söyleyişi programı olacak” ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Erhan Pelitlioğlu ise, Milli Eğitim camiası olarak etkinliğe 5 okul, yaklaşık 25 öğrenci ve öğretmenlerle katkı sağladıklarını belirterek, “İnanıyorum ki, bu tür organizasyonların özellikle okuma alışkanlığımızı daha ileriye götürecek durumlarda bizleri teşvik edeceğini düşünüyorum. Cemil Meriç, ünlü bir yazar olmaktan, edebiyatçı olmaktan ziyade, önemli bir sosyologdur. Gençliği fakirlikle geçmiş. Kitaba ulaşmakta zorluk çekmiş. Eline geçirdiği tüm parasını kitaplara harcamış. 4 derece miyop olmasına rağmen ömrünü kitap okumaya adamıştır. O kuşaklar şu abdaki gibi şanslı değildi. O kuşakların elinde cep telefonu yoktu. Ulaşabilecekleri en önemli hazine kitaplardı. Kitapları bir cep telefonu gibi düşünebilirsiniz. Bizi biz yapan, değerlerimize katkıda bulunan büyük mütefekkirlerimizden birisidir Cemil Meriç. Bu yılı da Cemil Meriç yılı olarak Büyükşehir Belediyemiz bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardında okuma gruplarına Cemil Meriç’in kitabı takdim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  1. kitap
  2. kültür
  3. fotoğraf

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