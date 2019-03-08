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8 köyün değirmeni 4 çocuk annesi kadına emanet

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4 çocuk annesi Saniye Aki, eşinin yürüme engelli olması nedeniyle 15 yıl önce eşinden devraldığı değirmeni işleterek ailesinin geçimini sağlıyor.

08 Mart 2019 Cuma 10:19
8 köyün değirmeni 4 çocuk annesi kadına emanet

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4 çocuk annesi Saniye Aki, eşinin yürüme engelli olması nedeniyle 15 yıl önce eşinden devraldığı değirmeni işleterek ailesinin geçimini sağlıyor.


Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyünde yaşayan 47 yaşındaki Saniye Aki, eşinden 15 yıl önce devraldığı değirmencilik mesleğini sürdürürken, aynı zamanda ev işlerini de yapıyor, bir yandan da çocuklarını büyütüyor.


Aki’nin 49 yaşındaki eşi Ünal Aki ise doğuştan yürüme engelli olduğunu, işçilerin ayrılmasının ardından kendisinin tek başına altından kalkamayacağı değirmeni eşinin işletmeye başladığını belirterek, ailenin yükünü omuzlayan eşine minnettar olduğunu söyledi.


Çevre 7 köyden gelen buğdayları değirmende öğüterek, ekmeklik un, yarma, köftelik ve pilavlık bulgur haline getirdiğini anlatan Saniye Aki, "25 yıldır hizmet veren değirmen, engelli eşime miras kalmıştı. Bir süre kendisi eleman tutarak işletti. İşçiler çıkınca eşim de yaşı gereği engelli olmasının da etkisiyle artık eskisi gibi çalışamadı. İş başa düştü. 15 yıldır ben işletiyorum" dedi.


İşini severek yaptığını ve Anadolu kadınının üretken olması gerektiğini ifade eden Aki, "Kadın olarak ilk zamanlarda zorlandım. Fakat ailemin geçimini sağlamak zorundaydım. Zamanla ailemin ve müşterilerimin verdiği manevi destekle işimi severek yapmaya başladım. Allah’a çok şükür ailemi kimseye muhtaç etmeyerek her ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kadın da olsa erkek de olsa insan istedikten, azmettikten sonra her işi başarabilir. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum" diye konuştu.


Köy muhtarı Fehmi Musaefendioğlu da zor mesleklerden biri olan değirmenciliği layıkıyla yapan Saniye Aki’nin çalışmasıyla köyde "örnek kadın" olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:19
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