0553 313 94 23

8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

Karaman’da sahur vakti çıkan yangında 8 kişilik Afganistanlı aile ölümden döndü.

28 Mayıs 2019 Salı 04:26
8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

Karaman’da sahur vakti çıkan yangında 8 kişilik Afganistanlı aile ölümden döndü. Mahalleliyi sokağa döken yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, gece saat 02.30 Çeltek Mahallesi 406 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 kişilik Afganistanlı ailenin yaşadığı öğrenilen evin mutfak kısmında yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini erken fark eden aile hemen kendilerini dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Bu sırada yaşanan patlama ise herkesi korkuttu. Bunun üzerine yangın yerine itfaiye ile birlikte çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri evin etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin mutfak kısmında maddi hasar oluşurken, bahçede bulunan tahta parçaları da yanarak kül oldu. Yapılan incelemede patlamanın neden dolayı olduğu tespit edilemezken, yangının evin önündeki elektrikli üç tekerleği şarj etmek için takılan elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 04:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli..
    3. Bakan Soylu, Trabzon Karadenizliler..
    4. 8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde..
    5. Başkentte sahte içki operasyonu
    6. Binali Yıldırım, minibüs esnafıyla..
    7. Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı
    8. Balıklama atladı, kayalıklara çarparak..
    9. Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu:..
    10. Binali Yıldırım minibüsçü esnafıyla..
    11. Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
    12. "İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap..
    13. Fındık işleme fabrikasında çıkan..
    14. Filistin’in El-Hayat El-Cedide..
    15. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş..
    16. Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası..
    17. Kuşadası polisinden kaçak göçmen..
    18. İzmir'de cinayet
    19. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya..
    21. Otomobille çarpışan hafif ticari..
    22. Kanser tedavisini tamamlayan çocuklar..
    23. Mısır hava yolu şirketi, Hartum..
    24. Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
    25. Düzce'de fındık fabrikasında yangın
    26. Sadakataşı Derneği, Ramazan..
    27. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil..
    28. Kar maskeli soyguncular tutuklandı
    29. Ramazan Sokağında “Görme engelli..
    30. Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na..
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim!
    Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim!
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız