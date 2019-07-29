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8 kilometrelik sarp kayalıklı yolu 3 saatte tamamladılar

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler, kentin doğa güzelliklerini tanımak ve tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kilometrelik sarp kayalıkların yer aldığı zorlu parkuru 3 saatte tamamladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01
8 kilometrelik sarp kayalıklı yolu 3 saatte tamamladılar

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler, kentin doğa güzelliklerini tanımak ve tanıtmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kilometrelik sarp kayalıkların yer aldığı zorlu parkuru 3 saatte tamamladı.


Vali Şentürk, vali yardımcıları ve kaymakamlarla birlikte Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Asırlık mevkisinde başlayan ve doğa hakkında bilgilerin de verildiği yürüyüşün ilk etabını Dereköy’de tamamladı.


“Bilecik’in güzellikleri saymakla bitmiyor”


Bilecik’in saymakla bitmeyen güzellikleri olduğunu ifade eden Vali Şentürk, “Bilecik’in güzellikleri saymakla bitmiyor. Güzelliklerimizi önce tanımak ve tanıtmak güzel. Yürüttüğümüz çalışmalarla hafta sonunda işin uzmanlarıyla birlikte 8 kilometrelik yürüyüşün ardından Harmankaya kanyonuna geldik. Kanyonun giriş ve çıkışlarını dolaştık. Son derece büyüleyici güzelliklere şahit olduk. Görüş alanı genişliği ve kanyonun genişliğiyle bin 140 metre yükseklikteyiz. 440 rakımdan başlayan ve 600-700 metrelik sarp kayalardan oluşan kanyonu görme şansını yakaladık. Gerek bitki örtüsüyle gerekse coğrafi yapısı ile büyüleyici. Hem yatırımcıların kanyonu turizme dönük olarak değerlendirmeleri, hem de kendi çalışmalarımızı planlamak bakımından faydalı bir gezi oldu. Parkuru oldukça beğendim. Oldukça keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.


Vali Şentürk ayrıca ’Tabiat Parkı’nda Yenipazar köy ve mahalle muhtarlarıyla da buluşarak istek ve taleplerini dinledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01
  1. doğa

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