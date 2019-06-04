8 katlı binanın çatısındaki yangın korkuttu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde 8 katlı bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığını fark eden apartman sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. 8. kattaki dairede maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.