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8 kadın azalı erkek muhtar adayı iddialı

Bilecik'te azalarının tamamı kadın olan muhtar adayı Halil Yaşar, özellikle kadınların desteğiyle kazanacağına inanıyor- Halil Yaşar:- "Kadınların daha ön plana çıkması ve ses getirmek amacıyla projeler geliştirdim"- Aza adayı Harika Şensoy Onat:- "Seçildiğimiz takdirde mahallemiz farkı bizimle yaşayacak"

19 Şubat 2019 Salı 11:00
8 kadın azalı erkek muhtar adayı iddialı

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te bir mahallenin muhtar adayı Halil Yaşar, yarıştığı 6 rakibinin bir adım önüne geçmek için 8 azasını kadınlardan oluşturdu.

Kentin en büyük ikinci mahallesi olan Ertuğrulgazi Mahallesi'nde muhtarlık yarışı kıyasıya sürerken, adayların tercihleri ilgi çekiyor. Ev hanımı, emekli ve işçilerden oluşan 8 kadın aza ile seçimlere gece gündüz hazırlanan Halil Yaşar (59), kadınların erkeklerden daha titiz ve dikkatli olduklarını belirterek, seçimden galip çıkacağına inandığını söyledi.

Evli, iki çocuk babası Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir esnaflık yaptığını ve mahallesine hizmet borcu olduğu için bu yola çıktığını söyledi.

Yerel seçimlerde kadınların daha etkin olması gerektiğini vurgulayan Yaşar, "Kadınların daha ön plana çıkması ve ses getirmek amacıyla projeler geliştirdim." dedi.

- Kadınlar eksiklikleri daha iyi görür

Mahallede 11 bin 500 kişinin yaşadığını ve bunun 7 bin 500'ünün oy kullanacağını dile getiren Yaşar, "Nasip olursa mahallemizi yönetmek için yola çıktık. Allah izin verirse, hakkımızda hayırlısıysa mücadelemiz sürecek. Şimdilik 6 rakibim var. Özellikle kadınların desteğiyle kazanacağız, ümitliyiz. Erkek azamız yok. Teklif benden gitti. Hepsine teşekkür ederim, böyle bir süreçte beni yalnız bırakmadılar. Hepsi kariyer sahibi ve sevilen bilinen insanlar. Kadınlar mahallenin eksiklerini daha iyi görüyor." diye konuştu.

Emekli öğretmen Ülkü Onat, eğitim alanında katkı sunmak için azalık teklifini kabul ettiğini belirterek, "Mahallemize güzellikler getirmek istiyoruz. Okuma yazma kursları, kütüphane açmak gibi, burs alamayan yüksek okulda okuyan çocuklarımıza yardımcı olabilmek, yaşlıları korumak, çevreye önem vermek, engelli insanları tanıyıp onların sorunlarına eğilebilmek için acaba yardımımız olur mu diye öğrenmek için bu işe talibiz." ifadesini kullandı.

Özel sektörde muhasebecilik yapan Harika Şensoy Onat da kadınların her zaman şiddet konusunda gündeme geldiğini vurgulayarak, "Biz, STK'lar olsun, siyasi partilere olsun, onlara örnek olmak adına muhtar adayımız Halil Bey'in düşüncelerine katılarak, hepimiz aza grubunda kadının gücünü temsil ediyoruz. Seçildiğimiz takdirde mahallemiz farkı bizimle yaşayacak." dedi.

- Bu işi başaracağız

Aza adayı Aylin Kırmızı, 10 yıldır Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşadığını kaydederek, "Mahallemizin eksiklerini az çok biliyoruz. Bu anlamda yola çıktık. Muhtarımızın arkasındayız. Bayanlar detaycıdır. Mahallemde çocukların oynayabileceği park yok. Onlara güzel bir park olmasını istiyorum. Bu işi başaracağız, kazanacağız." diye konuştu.

Mahalle sakini emekli öğretmen Erol Aral, 50 yıldır aynı mahallede yaşadığını anlatarak, "Halil Bey'i yeni tanıdım. Mahallemizin böyle çalışkan, samimi, insan içine giren bir muhtara ihtiyacı vardı. Çok iyi oldu, memnun olduk. Hepsinin kadın olması çok güzel, daha ciddi çalışmalar olur." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:00
  1. 8 aza
  2. Bilecik
  3. MUHTAR ADAYI

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