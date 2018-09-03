8 ilde operasyon başladı: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1'i binbaşı 13 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

Konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 12 astsubay olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında 03.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 8 i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 7 ilde devam etmektedir."