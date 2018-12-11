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8 ilde FETÖ operasyonu! 16 gözaltı

Sabah erken saatlerde Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

11 Aralık 2018 Salı 15:03
8 ilde FETÖ operasyonu! 16 gözaltı

Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY’nin TSK ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

17 şüpheliye yönelik operasyon

Operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olarak Ankara, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Kırklareli, Kayseri ve Osmaniye illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan sonra kapanan askeri okullar ile Polis Akademisinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde haklarında ifade ve teşhisler bulunan 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:03
  1. Osmaniye
  2. Zonguldak
  3. Ordu
  4. Kırklareli
  5. Kayseri
  6. Kastamonu
  7. Ankara
  8. FETÖ/PDY
  9. TSK
  10. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
  11. Terörle Mücadele (TEM)
  12. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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