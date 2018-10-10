0553 313 94 23

8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bursa merkezli 8 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda, 5'i askeri personel 11 kişi gözaltına alındı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:36
8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ile birlikte Ankara, Batman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Isparta ve İstanbul'da şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 üsteğmen, 1 astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 1 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 uzman çavuş ile 6 sivil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. 'Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya terör örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler Bursa'ya getirildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:36
  1. Batman
  2. Mardin
  3. Kahramanmaraş
  4. İstanbul
  5. Isparta
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Cemal Kaşıkçı olayında Suudi timinin konsolosluk trafiği
    1. İşte Cemal Kaşıkçı olayında Suudi..
    2. Suudi Adli Tıp Mahkemesi Başkanı da..
    3. İspanya'da felaket! Çok sayıda ölü ve..
    4. Akdeniz'de korkutan deprem!
    5. Elazığ’da 21 aydır kayıp eşinin yolunu..
    6. Galatasaray harekete geçti! Anlaşma 3..
    7. Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
    8. Karaburun ilçesi açıklarında tekne..
    9. Yahudi yerleşimcilerin ırkçı..
    10. HDP il başkanı tutuklandı! Murat..
    11. Bu ayıp size yeter! 2 milyar doları..
    12. Mustafa Tuna'dan zam açıklaması
    13. İşte suikast uçağındaki Suudiler!..
    14. MHP'li isimden Erdoğan'a çağrı: Davet..
    15. Sabrımız taşıyor
    16. PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!..
    17. İstanbul’un suyuna havadan denetim
    18. Tüm askerler güverteye çıktı!..
    19. Selvi, Kaşıkçı olayında Suudileri..
    20. Bursa'da dev operasyon! Özel..
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak