8 Haziran 1936:Türkiye Cumhuriyetinin İlk İş Kanununu Kabulü

1936 yılında Kanun çıkmasına rağmen işçilerin ısrarla taleb ettiği grev hakkına, şeflik iktidarlarınca daima duyarsız kalınmıştı. Devrin “Çalışma Bakanı Sadi Irmak bu hakkın Türkiye’de olamayacağını” (Toker,1970:243) müdafaa ediyordu.

Bu yüzden işçinin hakkı adeta yok gibiydi. Kemal Karpat, İstanbul’daki içşi manzarasını şöyle anlatır: Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası'nda memur bir tanıdığım vardı, "Seni oraya işçi olarak alabiliriz" dedi, kabul ettim. Türkiye gerçeği ile karşı karşıya gelmeye başlamıştım. Orada Türk sınaı işçisinin hayatını gördüm...Adamlar neredeyse bedavaya çalışıyorlardı. (Karpat,2008:136)





Dönemin şahitlerinden Münevver Ayaşlı da yine İstanbul’dan bir başka işçi manzarasını şöyle anlatır: Meğer, Eyüp Sultan sırtlarında, lastik fabrikalarında çalışan kadınları polis copu ve bekçi muştası ile getireceklermiş, onları bekliyormuşuz. Mektepler tatil oldu, beş on kız talebe, öğret menlerinin zoru ile asık suratla geldiler, mektepler fabrikalardan evvel paydos oluyorlar. Nihayet geldiler. Ben bu kadar sefaleti bir arada görmemiştim. Ucuzluk olan o zamanlarda bile gıdasızlıktan ve yorgunluktan bitab bir halde idiler. Sanki hepsi temerküz kamplarından yeni çıkmış gibiydi. Kim bilir ne kadar az gündelik alıyorlardı. Hayat pahalı olmadığı halde yüzlerinden açlık, susuzluk akıyor, hissediliyordu. Üstleri başları ise üniforma gibi aynı idi. Artık yeşil olmuş siyah paltolar, başlarında, yine yeşil olmuş siyah başörtüler. Ayakta bizi dinlerken yorgunluktan ve az beslenmekten sallanıyorlardı. Bizim propagandacı bayanlar ise utanmadan, Halk Partisi'nin kendilerine en büyük refahı ve saadeti getirdiğini söylüyorlardı. (Ayaşlı,2003:232)





İşçiye Cumhuriyetin ilanından beri bir türlü verilmeyen sendika hakkı verilir.1947 yılında Sendikalar Kanunu çıktı, kanun bir bakıma ileriye dönük bir adımdı. Çünkü işçiye ilk defa kendi hakkını koruyacak örgütlenme hakkı veriliyordu ama kanun aynı zamanda bir kontrol aracıydı. (Karpat,2008:179)



08 Haziran 632: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) vefâtı



Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hicri takvime göre 12 Rebiu'levvel Pazartesi günü hicretin 10'uncu yılında, miladi takvime göre ise 8 Haziran 632'de vefat etti.









08 Haziran1951: Türkiye'de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde yapıldı.



940'ların başında Amerika'da kateterle kalbin sağ tarafına ulaşıldı. 1948 yılında ise Ankara'da Doktor Celal Ertuğ kalbin sağına kateterle girmeyi başarmıştı. Kalbin içine ulaşmayı sağlayan bu yöntem kısa sürede İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin Cerrahpaşa ve Çapa merkezlerinde uygulanır oldu.

1950 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sabahat Kaymakçalan ve Sabih Oktay hocalarla, asistanları Turan Akyol ve Ahmet Sonel, birlikte sağ kalp kateterizasyonu başkentte rutin hale getirdiler. Takvimler 1951 yılını gösterdiğinde Dünya Sağlık Teşkilatının hazırladığı ekibin İstanbul'a gelmesi Türkiye'de kalp cerrahisinin başlangıcı sayıldı.







1951 yılında Doktor Husfelt, yanında getirdiği malzemelerle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Cerrahpaşa merkezinde perikardektomi ve mitral darlığında parmakla açma ameliyatlarını yaptı. Bu ameliyatlardan kısa bir süre sonra Cerrahpaşa 3. Cerrahi Kliniğinde Fahri Arel'in teşebbüsüyle göğüs cerrahisi bölümü kuruldu. Türkiye'de kalp cerrahisinin kurucusu sayılan Nihat Dorken kapalı kalp ameliyatlarını burada yaptı.

1963 yılında ise ilk açık kalp ameliyatı dönemin önemli cerrahı Prof. Dr. Siyami Ersek tarafından gerçekleştirildi.





