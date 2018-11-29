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Çalışanlar 2019'da 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapacak!

Enuygun.com Seyahat Planı Araştırması'na göre, 2019'da çalışanlar 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapma imkanı elde edecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:29
Çalışanlar 2019'da 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapacak!

Enuygun.com’un araştırmasına göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

Birleştirmek avantajlı

Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.

Bayram günlerinde...

Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var. Enuygun.com seyahat analisti Tuğba Hacıbayramoğlu da bu konuda, “Tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur” diyerek erkenden rezervasyon yapmanın avantajına dikkat çekiyor.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:29
  1. tatil
  2. 2019

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