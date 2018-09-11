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8 gizli tanığın ismi, Adnan Oktar grubuna sızdırılmış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne FETÖ'nün hakim olduğu 2007 ile 2011 yılları arasında Oktar grubuna yönelik 13 bin sayfalık soruşturma dosyası hazırlandığı ortaya çıktı.

11 Eylül 2018 Salı 07:40
8 gizli tanığın ismi, Adnan Oktar grubuna sızdırılmış!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 169 kişi tutuklandı.

Mali polis, geçmiş yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Adnan Oktar grubuna yönelik kapsamlı bir soruşturma yapılıp yapılmadığını da araştırdı. 

FETÖ DE OKTAR GRUBUNU ARAŞTIRMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'nün hakim olduğu yıllarda da Adnan Oktar grubuna yönelik çok kapsamlı bir soruşturma yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2007 ile 2011 yılları arasında yürütülen Adnan Oktar soruşturma dosyasının 13 bin sayfa olduğu öğrenildi. Adnan Oktar grubunun karıştığı tüm suçların tek tek tespit edilmesine rağmen 4 yıl süreyle devam eden soruşturmanın da bir türlü operasyona dönüştürülmediği tespit edildi.

GİZLİ TANIKLAR ADNAN OKTAR'A SIZDIRILMIŞ

Öte yandan soruşturma dosyasında bulunan ve Adnan Oktar grubunun tüm kirli işlerini polise anlatan 8 gizli tanığın isminin de Oktar grubuna sızdırıldığı ortaya çıktı. Adnan Oktar grubunun kendileri hakkında polise bilgi verdiğini öğrendikleri gizli tanıkları sosyal medyada adeta linç ettikleri ve haklarında şikayetçi oldukları belirtildi.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:40
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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