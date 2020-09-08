8 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 8 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artarak 6 bin 782'ye yükseldi. 1761 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 283 bin 270'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 93 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 253 bin 245 oldu. Son 24 saatte 110 bin 565 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 159, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." ifadelerini kullandı.