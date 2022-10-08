8 Ekim 1974: Sahhaf Raif Yelkenci’nin Vefatı

Kandıra’da doğdu. Teknelere yelken bezi diken bir aileden gelir; babası Ahmed Efendi de yelken bezi dikerdi; Yelkenci soyadı buradan gelmektedir. 1905’te İstanbul’a gitti. Amcası Hâfız Aziz Efendi’nin Beyazıt Meydanı’ndaki kitapçı dükkânında çıraklık yapmaya başladı; kitapçılığı burada öğrendi.







Bir İnsaflı Sahhaf: “Sahhaf Râif Yelkenci”... Kitabı ehline satmayı, satıştan kâr etmeye tercih eden bir kitapçının hikâyesi... İstanbul, Bayezit’te Sahhaflar Çarşısı’nda sâdece yazma kitap ticâretini yapan Sahhaf Râif Yelkenci, alışılagelmiş sahhaf anlayışına uygun düşecek şekilde, küçücük dükkânını bir ilim ve sohbet meclisine çevirmiştir.

Bir dönemin ünlü Türk münevverleri ile birlikte bâzı şarkiyatçılar da onun dükkânının müdâvimleri arasındaydılar. Bu kitap, belli bir zeminde ve zamanda bir sahhafın Türk kültür bereketine yaptığı katkıları dile getirmektedir...





İstanbul, Bayezid’de, 1952–1980 yılları arasında, Sahhaflar Çarşısı’nda olması gereken alım-satımı tayin eden maddî ölçütlerin dışında bir hayat yaşanmıştı.