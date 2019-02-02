0553 313 94 23

8 bin ticari uyuşmazlık arabuluculara taşındı

Ticari uyuşmazlıkta arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesine ilişkin uygulamanın ilk ayında 8 bin başvuru yapıldı

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:07
8 bin ticari uyuşmazlık arabuluculara taşındı

Adalet Bakanlığının alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesine yönelik uygulamasının ilk ayında 8 bin başvuru alındı.

Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun dava şartı haline geldiği uygulama 1 Ocak'ta başladı.

Uygulama kapsamındaki ticari uyuşmazlıklar için başvurular, adliyelerdeki arabuluculuk büroları ile büroların bulunmadığı yerlerde yetkili yazı işleri müdürlüklerine yapılmaya başlandı. Arabuluculuğun zorunlu hale getirildiği uygulamanın ilk ayında 8 bin başvuru yapıldı.

Başvuru sürecinin tamamlandığı bazı uyuşmazlıklar, arabuluculara gönderilerek işlem ve görüşmelerin başlatılması sağlandı.

Uygulamayla yılda yaklaşık 200 bin alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlık, dava açılmadan arabuluculukla çözüme kavuşturulacak.

İlk derece mahkemesinde 541, İstinaf ve Yargıtay süreçleriyle yaklaşık bin günde yargılamaları sona erdirilen ticari uyuşmazlıklar, en fazla 2 ayda sonuçlandırılacak.

- Arabuluculuk süreci nasıl işliyor?

Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuruyor.

Görevlendirilen ve tarafları görüşmelere çağıran arabulucular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla 6 haftada sonuçlandırıyor. Bu süre zorunlu hallerde 2 hafta daha uzatılabiliyor.

Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabiliyor. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar veriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:07
  1. Adalet Bakanlığı
  2. arabuluculuk
  3. Ticari Uyuşmazlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    1. Terör devleti haddini iyice aştı!..
    2. İstanbul’da asgari ücret için yeni öneri
    3. Galatasaraylı Mitroglou'yu yıkan haber
    4. Tokat'ta sitenin istinat duvarı çöktü
    5. Fiat 500’den satış rekoru
    6. Ocak ayının şampiyonu Galatasaray oldu
    7. 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları
    8. İran yeni füzesini tanıttı
    9. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli..
    10. Teslim olan PKK'lı itiraf etti! "Erzak..
    11. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    12. ABD'de Super Bowl için nefesler tutuldu
    13. "2018 yılı kulübümüz için başarılı..
    14. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    15. Diyarbakırlı kadınlara ücretsiz..
    16. Savaş gemileri korumasında ilerliyor!..
    17. Şişecam'dan 2018 yılında yaklaşık 3,4..
    18. Bakan Varank duyurdu! OSB'lerde arsa..
    19. Oktay dünyaya seslendi: O dönem..
    20. Super Bowl'dan ABD ekonomisine 15..
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi