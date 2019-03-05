Emniyet duyurdu: 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak! Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde açıklanacak Söz konusu duyuruda alıma ilişkin esaslar ile il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

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