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8 bin bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

05 Mart 2019 Salı 00:27
8 bin bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.



EGM, 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. EGM’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.”



Açıklamada, alıma ilişkin esasların, il kontenjanları ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 00:27
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