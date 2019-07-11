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8 ayrı suçtan aranan suç makinesi NARKOTİM ekiplerinden kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti başta olmak üzere 8 ayrı suçtan arananH.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
8 ayrı suçtan aranan suç makinesi NARKOTİM ekiplerinden kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti başta olmak üzere 8 ayrı suçtan arananH.K. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından son olarak 20 Haziran 2019 tarihinde hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılan firari şüpheli H.K. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Yayla Mahallesinde yakalandı.


H.K. daha önce Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kaldığı ikametin belirlenip ikametine yapılan baskın sırasında 3. kattan atlayarak kaçtı. Barbaros Caddesinde aracıyla kıstırıldığında polis aracına çarparak kaçmayı başaran ve20 Haziran tarihinde ise yakalanacağını anlayınca bırakıp kaçtığı araç içerisinde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilen H.K. bu kez kurtulamadı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak göz altına alınan H.K.’nin yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile yağma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, basit yaralama, mala zarar verme, hırsızlık olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.


H.K. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
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