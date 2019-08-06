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8 aydır imamı olmayan köy

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde imamı olmayan Gümüşdere köyü 8 aydır imam bekliyor.

06 Ağustos 2019 Salı 10:09
8 aydır imamı olmayan köy

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde imamı olmayan Gümüşdere köyü 8 aydır imam bekliyor.


Gümüşdere köyü, geçen ocak ayında cami imamının 2 aydan fazla yıllık izine çıkması ve izin dönüşü emekliye ayrılması ile imamsız kaldı. Cenazeleri olduğunda başka köyden imam aradıklarını belirten Köy Muhtarı Basri Demirkaya, “Köy imamımız ocak ayında birikmiş yıllık izinleri ile birlikte yaklaşık 80 gün kadar izin kullandı ve bitimi ile birlikte Nisan ayında emekliye ayrıldı. Köyümüz imamın yıllık izine çıktığı ocak ayının başından beri imamsız. Bazı köylülerimiz tarafından eğer tarlada değilseler ezan okunuyor fakat çoğu zaman ezan bile okunmuyor. Konuyu defalarca İlçe Müftülüğüne ve Bilecik Müftülüğüne ilettik. Onlar da kadro açtıklarını ve bir imam yollayacaklarını belirttiler. Fakat ocak ayından beri köyümüze bir imam gelmiş değil. Cuma namazı için İlçe Müftülüğü köyümüze imam yolluyor, fakat diğer günleri imam olmaması nedeni ile köy halkı camiye bile gelmiyor. Cenazelerde başka köyden imam arıyoruz” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:09
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