8 astsubay FETÖ üyeliğinden cezaevine gönderildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 21 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 30 Ekim günü Kocaeli merkezli 15 farklı ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 1’i muvazzaf 2 üsteğmen ile 3’ü muvazzaf 6 astsubay toplam 8 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden 1’i açığa alınmış binbaşı, 1 açığa alınmış üsteğmen, 2 muvazzaf yüzbaşı ile 4’ü muvazzaf 7 astsubay toplam 11 kişi için ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firar olan 2 şüphelinin yakalaması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.