0553 313 94 23

8 asırlık mukabele geleneği

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, çivi kullanılmadan ahşaptan yığma tekniği ile inşa edilen sekiz asırlık Göğceli Camii’nde mukabele geleneği yaşatılıyor.

07 Mayıs 2019 Salı 12:51
8 asırlık mukabele geleneği

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, çivi kullanılmadan ahşaptan yığma tekniği ile inşa edilen sekiz asırlık Göğceli Camii’nde mukabele geleneği yaşatılıyor. Hasbahçe Mahallesi, Göğceli Mezarlığı içinde 1206 yılında çivi kullanılmadan inşa edilen cami, mimarisi ve motifleri ile Anadolu’nun en güzel ahşap mimari örneklerinden birini oluşturuyor. 

Asırlık camide yüzyıllardır uygulanan mukabele geleneği ise genç hafızlarca sürdürülüyor. 

Göğceli Camii İmamı Ahmet Özköse, yaptığı açıklamada, tarihi camide yeniden ramazanı karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Biz mukabeleye üç ayların başlangıcı recep ayı ile başladık. Her ay iki hatim yapıyoruz. Bayrama kadar altı hatim yapmış olacağız. Mukabeleleri genç hafızlarımız yapıyor. İnşallah bu çocuklarımız gelecekte Ümmeti Muhammed’e hizmet edecekler” diye konuştu.

Asırlık camide mukabele, sabah namazından önce ve öğle namazından sonra olmak üzere iki vakitte yapılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 12:51
  1. Samsun’un Çarşamba ilçesi
  2. Göğceli Camii
  3. Göğceli Mezarlığı
  4. çivi kullanılmadan inşa edilen cami
  5. Anadolu
  6. Göğceli Camii İmamı Ahmet Özköse
  7. Ümmeti Muhammed
  8. çivisiz cami
  9. sabah namazı
  10. mukabele
  11. öğle namazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da şüpheli ölüm
    1. Diyarbakır’da şüpheli ölüm
    2. Başkan Kılıç: "Çamlık Mesire Alanı..
    3. Düşme hattının kaderini Evkur Yeni..
    4. Meksika'da uçak düştü! Çok sayıda kişi..
    5. CHP olağanüstü PM toplantısı sona erdi
    6. Vanlı şehitlerin ailelerine devlet..
    7. Trafik farkındalığı oluşturuldu
    8. Kıdem tazminatı kimlere ödenir?
    9. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,..
    10. Krem ve merhem sürmek orucu bozar mı?
    11. Bismil 21 Spor BAL’a yükseldi
    12. Müşterilerin 1.5 milyon TL’sini..
    13. Başkan Bayındır: “Fakir, fukaramızı..
    14. TFFHGD Genel Başkanı Dr. Abdurrahman..
    15. Erdek ve adalarda dolu yağışı etkili..
    16. Hopa’da dolmuş minibüsü dereye..
    17. Tamer Tuna: "Mücadelemiz son düdüğe..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul..
    19. (Özel Haber) Uşak sokaklarında Rusça..
    20. Biga’da motosiklet hırsızlığı: 1..
    21. Sağlıklı bir Ramazan geçirmenin 10 yolu
    22. MASKİ Genel Müdürü Karataş’tan ilçe..
    23. Seçimden önce, “Yıldırım kazansa da..
    24. Piyasalarda gün ortası
    25. Amed Sportif Faaliyetler sezona..
    26. Dağa değil millete hizmet götürdüler
    27. Halk Taşıt uygulamasından 1 haftada 1..
    28. Erdoğan’ın dünyaya ders verdiği..
    29. GRAFİKLİ - ABD'nin nükleer anlaşmadan..
    30. Konyaspor ara vermedi
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak