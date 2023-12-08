  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar! Dev rezerve çökmek için göz göre göre harekete geçtiler

İddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Fatih Portakal'dan CHP'ye rest: O olursa oy yok!

Çin'in petrol talebi o tarihte tepe yapacak! Herkes satın alma eğilimleri ve gelişmeleri ne olacak izliyor! Duyanlar şaşırdı

Arka Sokaklar oyuncusu herkesi şaşırttı! O partiden belediye başkanı adayı oldu

Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

İspanya, Arda Güler ile ilgili son dakika gelişmesini konuşuyor! Taraftarlar ne yapacağını şaşırdı

BAE bu kez resmen çıldırdı! 2 bin ton satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldılar

30 yıllık köklü şirket iflasını duyurdu! Hemen hemen her eve girmişlerdi...

Helal olsun Reis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye

Bakan Şimşek'ten Yunanistan mesajı
Tarih 8 Aralık 1975: Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi'nin (Mutasavvıf) vefatı
Tarih

8 Aralık 1975: Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi'nin (Mutasavvıf) vefatı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 07:50:00 -
8 Aralık 1975: Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi'nin (Mutasavvıf) vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mutasavvıf Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi, asıl adı Ahmet Abduşoğlu’dur.. Ilgaz’ın Aşağıdere Köyünde 1890 yılında dünyaya geldi. Babası köyün imamı Mahmut Efendi, annesi ise Ayşe Hanımdır.Ahmet Efendi henüz yedi yaşında iken hafızlığını ikmal eder. Ancak küçük yaşta babasını kaybeder, annesi Ayşe Hanım ise oğlunu tahsil için İstanbul’a Fatih Medresesine gönderir. Ahmet Efendi Fatih Medresesinden mantık, hadis ve fenni ilimler diplomalarını alır.
Mezuniyet sonrası hizmet için memleketi Ilgaz’a gelir burada altı yl imam-hatiplik ve bir buçuk yıl adliyede katiplik yapar. Daha sonra memuriyetten ayrılır ve serbest arzuhalcilik yapar. 1950 sonrasında ise kendini talebe yetiştirmeye adar.



1950 yılı öncesi dönemlerde, kendisine çok hürmet eden ilçenin mahalli memurları, zaman zaman gelerek, “eviniz aranacak” diye haber verdiklerinde köyün çobanını çağırtıp kitaplarını ona verip, “ben isteyinceye kadar sakla, sonra getirirsin” dermiş. Evini basarak arayanlar; çobanın kitapla uğraşacağına ihtimal vermedikleri için geçici durum böylece atlatılırmış.



Ilgazlı Hacı Ahmet Efendinin tarikat silsilesi Kastamonu’nun Devrekani İlçesinde medfun, Nakşibendi Şeyhlerinden Hacı Merdan Efendi ile irtibatlı olup, bu zatın halifesi Çankırı/Yapraklı İlçesinden Şeyh Mustafa Tuhti Efendi’nin halifesidir. Silsile Seydişehirli Hacı Abdullah Efendiye uzanmaktadır.

Ahmet Efendi’nin bilinen iki risalesine ilaveten bazı el yazmaları da vardır. Bunlardan Leta’ifu Cemi’il Cesed, Şaskınlar sineması ve 1969 seçimlerinde aday olan oğlu için kaleme aldığı “Muhterem Efendi ve Ağalar” hitabıyla kaleme alınan yazıları vardır.



Şeyh Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi 08 Aralık 1975 tarihinde hastalıktan vefat etmiştir. Mezarı Ilgaz ilçesinin Cendere köyünde bulunmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Çelebi

Allah CC gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23