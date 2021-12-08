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Tarih 8 Aralık 1964: Demirel’in, Cemal Gürsel’in Yönettiği Huzur Toplantısına Katılması
Tarih

8 Aralık 1964: Demirel’in, Cemal Gürsel’in Yönettiği Huzur Toplantısına Katılması

08 Aralık'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Demirel’in, Cemal Gürsel’in Yönettiği Huzur Toplantısına Katılması. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 08:08:00 -
8 Aralık 1964: Demirel’in, Cemal Gürsel’in Yönettiği Huzur Toplantısına Katılması

8 Aralık 1964: Demirel’in, Cemal Gürsel’in Yönettiği Huzur Toplantısına Katılması 

28 Kasım 1964’te Adalet Partisi Genel Başkanlığına seçilen Demirel, 8 Aralık 1964 günü darbeci General Cemal Gürsel’in yönettiği huzur toplantısına katılır. İki kişi burada yakından görüşür ve tanışırlar. Gürsel, daha bu toplantıdan itibaren Demirel’i çok sever ve ona ‘Süleyman’ diye hitap etmeye başlar. (Arcayürek,1999:18) 

Metin Toker’in ifadesine göre Gürsel, Demirel’e daha da ileri giderek ‘Bizim Süleyman’ şeklinde hitap etmektedir. Çünkü Demirel isimli bu genç mühendis ‘Her şeyden önce özel çıkarların ve ABD çıkarlarının temsilcisidir. (Toker,1992:220) 

Dönemin bir başka gözlemcisi Kurtul Altuğ’a göre ise “Süleyman Demirel, Amerikan yararlarının temsilcisi, sermaye çevrelerinin adamıydı.”(Altuğ,1976:371) 

Hepsinden önemlisi Demirel “Yumuşaktır, sinirsizdir, uyuşmacı”dır.(Özdemir,1995:224)

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