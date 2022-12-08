8 Aralık 1937: Eğitimci-Şair Ahmet Baytursunov'un vefatı

28 Ocak 1873 tarihinde Kazakistan’da Kostanay ili Cangeldin bölgesi Sarıtübek köyünde doğdu. 1891’de Turgay’da iki sınıflı Rus-Kazak okulunu bitirdi. 1895’te Orenburg’daki dört yıllık öğretmen okulundan mezun oldu. 1909 yılına kadar Aktöbe, Kostanay ve Karkaralı illerinde Rus-Kazak okullarında öğretmenlik, Karkaralı okulunda müdürlük yaptı. 1921-1925 yıllarında Orenburg’da, 1926-1928 yıllarında Taşkent’teki Kazak Halk Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlikte bulundu. 1928’de Almatı’da Kazak Devlet Eğitim Enstitüsü açılınca rektörün özel davetiyle ve profesör unvanıyla burada çalışmaya başladı.



1905’te Koyandı Panayırı’nda kaleme alınarak 14.500 kişi tarafından imzalanan “Karkaralı dilekçesi” yazarları arasında yer aldı. Bu metinde yerel yönetimde, mahkemelerde ve halk eğitiminde Kazakların millî çıkarlarına uygun değişiklikler yapılması, ayrıca vicdan, din ve mezhep hürriyeti tanınması talep edildi. Ayrıca gazetecilikte sansürün kaldırılması, matbaa açılmasına izin verilmesi, eskimiş Vadi Kuralı’nın Kazakların millî şuuruna uygun biçimde değiştirilmesi, Rus köylülerinin Kazak topraklarına göç etmelerine son verilmesi istendi. Bunun üzerine Baytursunov, Temmuz 1909’da Vali Troynitskiy’in emriyle tutuklanarak Semey Hapishanesi’ne konuldu.







Ayrıca özerklik fikrini yaymak ve Ruslarla Kazaklar arasında düşmanlığı tahrik etmek suçundan Orenburg’a sürgüne gönderildi (9 Mart 1910), 1917 yılının sonuna kadar orada kaldı. Orenburg’da 1913-1917 yılları arasında Alihan Bökeyhanov ve Mir Yakup Dulatov’la birlikte Kazak adlı ilk millî gazeteyi çıkardı ve başyazarlığını üstlendi.



Baytursunov, Kazakistan’a göç eden Rus köylülerinin verimli topraklara yerleştirilmesi siyasetine karşı, çıkardığı gazete aracılığıyla halkı bilinçlendirerek bu tehlikeli yönelişi önlemeye çalıştı. Çiftçilerin ziraat ve hayvancılıkla uğraşmasını, modern üretim metotlarıyla tanışmasını sağladı. Kazakları sanat öğrenmeye ve eğitim görmeye teşvik etti. İktidarın savaş için Kazaklardan asker toplama isteklerine karşı Devlet Konseyi’ne ve Savaş Bakanlığı’na bir dilekçe gönderilmesine öncülük etti.

Şubat 1916’da, Rusya Devlet Duması’ndaki Müslüman fırkanın başkanı Kutluk Muhammed Tevkelev’in davetiyle fırka meclisine katılarak Kazaklar için özel bir müftülüğün açılmasını, Kazakların ordu süvari birliğine alınmasını, yine ülkeye yapılan göçlerin durdurulmasını istedi. Ancak temelsiz suçlamalarla bir süre hapsedildi. Ocak 1931’de on yıl çalışma kampına gönderilmesi düşünülmüşken Kasım 1932’de üç yıl için Arhangelsk’e sürgün edildi. Almatı’da tekrar tutuklanarak 8 Aralık’ta kurşuna dizildi.