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8. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde Akşehir Kirazını daha iyi tanıtmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

30 Haziran 2019 Pazar 16:28
8. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde Akşehir Kirazını daha iyi tanıtmak ve üreticileri teşvik etmek amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu.


Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Akşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Grubu tarafından bir dinleti sunuldu. Programda daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahri Karaman yaptığı açılış konuşmasında, “2018 yılında Akşehir Kirazının direkt ya da dolaylı olarak ihraç edildiği ülke sayısı Ege İhracatçıları Birliği’nin rakamlarına göre 52’dir. Türkiye’nin kiraz ihracatı 79 bin 800 tondur. Akşehir Kirazı sayesinde 1960’tan beri yetiştiricilikte önemli bir ilerleme kaydedilmektedir. Elde edilen kirazın yaklaşık yüzde 80’i ihraç edilmektedir” dedi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada bu yılki festivale 145 kiraz üreticisinin yarışmacı olarak katıldığına değinerek, "Yöremizde ‘Akşehir Kirazı’ önemli bir gelir kaynağıdır. Biz de bu önemli gelir kaynağımızda üreticilerimizi daha çok özendirmek ve teşvik etmek amacıyla 8 yıldır bu festivali düzenliyoruz. Birkaç yıldır da sadece ürün ödüllendirmesi değil, en güzel kiraz bahçesi ödüllendirmesini de girdik. İlk festivallerimize 30-40 üreticimiz katılırken, geçen yıl 100’ün üzerinde bu yıl ise 145 üreticimiz bu yarışmamıza katıldı. Şu an kiraz hasadının en yoğun olduğu dönem. Şu ana kadar da rekolte iyi, fiyat iyi. Mevla’m da inşallah hasat sonuna kadar afetinden korusun ve bu güzelliklerle sezonumuzu tamamlayalım” diye konuştu. Başkan Akkaya konuşmasında özellikle kiraz, vişne ve çilek gibi ürünlerimize sahip çıkılmasını ve bu tür ürünlerin daha sık tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi.


Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de Akşehir’in birçok önemli tarihi, kültürel ve doğal zenginliğe sahip olduğuna dikkat çekerek bu değerlerin en önemlilerinden birisinin de Akşehir Kirazı olduğunu söyledi.


Konuşmaların ardından 145 üreticinin katıldığı Kiraz Yarışması ile En Güzel Kiraz Bahçesi Yarışması ödül törenine geçildi. SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Eşitken, SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer İpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahri Karaman ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül tarafından oluşan yarışma jürisinin; yarışmaya katılan üreticilerin ürettiği kirazlar arasından zorlukla yaptığı seçim sonucunda En Güzel Kiraz Yarışmasında birinciliği Mevlüt Topal, ikinciliği Necmettin Kılınç, üçüncülüğü ise İbrahim Gündüz kazandı. Yarışmada dereceye girenlere programa katılan protokol tarafından çeşitli para ödülleri verildi.


En güzel Kiraz Bahçesi Yarışmasında ise birinciliği Atakent Mahallesinden Ekrem Sav, ikinciliği Gölçayır Mahallesinden Şemsi Ubuz, üçüncülüğü ise Atakent Mahallesinden Tansel Doğan kazandı. Bahçe yarışmasında dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verildi. Festivale katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları ile yarışma jürisine plaket sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle festival sona erdi.


Programa; Kaymakam Mehmet Türk, Garnizon Komutanı İkmal Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya,Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Başarı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça,İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bahri Karaman, İlçe Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Akşehir Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Doğru, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ender Kalkan, bazı kamu kurum müdürleri, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:28
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