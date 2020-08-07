8 Ağustos tarihte bugün | Tarihte bugün neler yaşandı?

8 Ağustos tarihte bugün olan olaylar haberin detayında yer alıyor. 8 Ağustos günü ölenler, doğanlar ve yaşanan olayları sizler için derledik. Peki ama 8 Ağustos'ta ne oldu? 8 Ağustos ne günü? Hangi olaylar meydana geldi? İşte tarihte bugün köşesi ve detayları...