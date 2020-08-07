8 Ağustos tarihte bugün | Tarihte bugün neler yaşandı?
8 Ağustos tarihte bugün olan olaylar haberin detayında yer alıyor. 8 Ağustos günü ölenler, doğanlar ve yaşanan olayları sizler için derledik. Peki ama 8 Ağustos'ta ne oldu? 8 Ağustos ne günü? Hangi olaylar meydana geldi? İşte tarihte bugün köşesi ve detayları...
117 - Roma İmparatoru Trajan öldü.
1220 - İsveç, Lihula Savaşı'nda Eston kabilelerine yenildi.
1526 - Uyluk Kuşatması sonuçlandı ve Uyluk şehri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
1588 - İspanyol Armadası'nın, İngiltere'ye çıkarma amaçlı seferi yenilgiyle sonuçlandı.
1648 - Osmanlı tahtına, IV. Mehmet (Avcı) çıktı.
1833 - Alman kâşif Karl Klaus von der Decken doğdu.
1876 - Thomas Edison, "mimeograph" da denen teksir makinesinin patentini aldı.
- Teksir makinesi: Çoğaltma makinesi, baskı makinesi
1879 - Meksikalı direnişçi ve Meksika Devrimi´nin lideri Emiliano Zapata doğdu.
1908 - Wilbur Wright, Le Mans, Fransa'daki yarış pistinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
1915 - Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
1916 - Kurtuluş Günü Bitlis'in Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu.
1925 - ABD'de, siyahi düşmanı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.
1928 - İstanbul'da, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın yaptığı Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı. Açılışa 30.000'i aşkın İstanbullu katıldı.
1929 - Alman hava gemileri Zeplin'lerin en gelişmişlerinden biri olan LZ 127 Graf Zeppelin dünya turu için havalandı.
1931 - Hoover Barajı'nda işçiler greve başladı.
1944 - Alman asker ve Nazi Almanyası'nın mareşali Erwin von Witzleben öldü.
1945 - II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği, Japonya'ya savaş ilan etti.
1949 - Avrupa Konseyi ilk toplantısını Strazburg'da yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne kabul edildi.
1949 - Bhutan bağımsızlığını ilan etti.
1951 - Halkevleri'nin kapatılarak, mallarının Hazine'ye devredilmesine dair 5830 sayılı kanun TBMM'de kabul edildi.
1953 - Türk program yapımcısı, televizyon yönetmeni ve muhabiri Seynan Levent doğdu.
1963 - ABD, Birleşik Krallık ve SSCB, nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin'de imzaladılar.
1964 - Kıbrıs'a düzenlenen harekat sırasında, uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Rum kesimindeki hastanede hayatını kaybetti.
1974 - ABD Başkanı Richard M. Nixon, Watergate skandalı nedeniyle istifa etti. Nixon, istifa eden ilk ABD Başkanı oldu.
1974 - Alman siyasetçi ve Nazi Almanyası'nda Hitler Gençliği lideri Baldur von Schirach öldü.
1981 - Türkiye'nin ilk turistik hava alanı olan Dalaman Havalimanı açıldı.
1991 - Polonya'da Varşova Radyo Kulesi yıkıldı.
1992 - Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.
2000 - Konfederasyona ait H.L. Hunley adlı denizaltının batığı, 136 yıl okyanus tabanında kaldıktan sonra su yüzüne çıkartıldı.
2008 - 29. Olimpiyat Oyunları Pekin'de başladı.