7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi kuruldu

7TP Bilişim, Türkiye’de ilk, dünyada sayılı olan, erişilebilir, yaygın, bilimsel testten geçmiş ve kendini ispat etmiş 7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Uygulaması’nı geliştirdi.Sistem,fay hattı üzerine kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarlaöncü deprem dalgasını tespit ediyor ve bir saniye içinde akıllı telefon uygulamasıyla kullanıcılara alarm gönderiyor. Depremlerde yıkımı yaratan ikincil dalga öncesi gelen alarm, 25 saniyeye varan ve hayat kurtarabilecek zaman kazandırıyor.

YUTTO’nun (Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi) düzenlediği ‘2017-7 Tepe, Yeni Fikir’ yarışmasında ödül alan ve halen doktora yaptığı üniversitede çalışmalarını sürdüren 7TP Bilişim firmasının kurucusu Alper Göknar, Marmara Depremi’nin 19’uncu yıldönümünde Türkiye’nin yine deprem gerçeğiyle yüzleştiğini hatırlattı. Türkiye’nin yüzölçümü olarak yüzde 92'sinin, nüfus yoğunluğu olarak ise yüzde 95'inin deprem kuşağında yer aldığını vurgulayan Göknar;“Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, jeolojik konumu itibariyle Dünya’da deprem riski en yüksek ülkeler arasında. Deprem risk haritasına baktığımızda ülkemizde riskin olmadığı, güvenli bir alan neredeyse yok. Son 2 bin yılda sadece İstanbul’u etkileyen ve her biri 10 binlerce hayata mal olan 17 tane büyük deprem görüyoruz. Türkiye’nin GSYİH’sının yüzde 65’ini oluşturan ve 500 en büyük sanayii kuruluşu içine giren firmaların da 244’ünün de, deprem riski taşıyan Marmara Bölgesinde faaliyet gösterdiğini düşünürsek bu konunun önemi bir başka boyutuyla daha ortaya çıkıyor” dedi.

Sadece İstanbul’da 480 bin kritik bina

Türkiye’deki toplam bina stoğunun 1.2 milyonunun depreme dayanıksız olduğunu belirten Göknar, “Kentsel dönüşümü tamamlanmamış bu binalardan da yaklaşık 480 bini 20 milyon nüfuslu megakentimiz İstanbul’da yer alıyor. 480 bin binanın depreme dayanıklı olmadığı bir şehirde, olası bir deprem için en iyimser senaryoda bile 10 binlerce can kaybı öngörülüyor. Her ne kadar son yıllarda artan bir hızla sorunlu bina stoğunu yenilesek bile, bu güne kadar yenilenen bina sayısı henüz 80 ile 100 bin arasında. Bu binalara belki her gün giriyor, içeride bulunuyor hatta yaşıyoruz” diye konuştu.

Bu öngörüden hareketle depremi önceden haber verebilecek bir sistem ve bu veriyi milyonlara ulaştıracak bir uygulama oluşturma amacıyla harekete geçtiklerini anlatan Göknar, şöyle devam etti:

Sensör istasyonları kuruldu

“Türkiye’de ilk, Dünya’da sayılı projelerden olan, inovasyon ödüllü 7TP deprem erken uyarı sistemiyle çözüme ulaştık. Olası bir depremde can kaybını en aza indirebilecek, geniş kitlelerce en erişilebilir, bilimsel olarak en yüksek güven aralığında, hız olarak en etkin ve ekonomik olarak en uygun deprem erken uyarı sistemini geliştirdik. Kuzey Anadolu Fayının Marmara’ya kıyı olan yaklaşık 200 km’lik hattı boyunca ; Mudanya-Çınarcık-Yalova hattından başlayarak; Adalar – Büyükçekmece – Tekirdağ – Şarköy kıyı şeridi boyunca en yüksek riskli bölgelerde hassas ve gelişmiş P-Dalgası algılama sensör istasyonları kurduk. İstasyonlarımızı güvenli alanlarda, sürekli gözetim altında ve fay hatları üzerinde inşaa ettik.İhtiyaca göre fiber, uydu-net, veya GSM hatları üzerinden, en az 2 farklı bağlantı ile ana sunuculara kesintisiz bilgi gönderiyoruz.Her türlü elektrik kesintisine karşı jeneratör ve UPS’lerle enerji sürekliliğini sağlıyoruz.İstasyonlarda kullandığımız sensörler, Dünya’da en gelişmiş P-dalgası algılama sensörleridir.Almanya’da üniversite işbirliği ile geliştirilip, 2006 yılından beri Türkiye dahil birçok ülkede sanayii tesislerinde, konsolosluklarda, doğalgaz ve enerji dağıtım hatlarında, barajlarda, metro ve tren hatlarında kullanılan sensörlerdir.

Alarm hayat kurtaracak

Kurduğumuz teknolojik altyapıyı, bir cep telefonu uygulamasına entegre ederek, ‘umudu’ erişilebilir hale getirdik. Deprem erken uyarı alarmına biz “hayat kurtaran saniyeler” diyoruz. Bir deprem olduğunda, en basit anlatımıyla, nasıl suya atılan bir taş merkezden dışarıya doğru dalgalar oluşturuyorsa, önce sesten 20 kat hızla ilerleyen ve P-dalgası olarak adlandırılan öncül yüzey dalgası yayılıyor. Aynı anda, ama daha yavaş ve bizlerin deprem olarak adlandırdığı, yer yüzeyinde dalgalanma yaratarak ilerleyen yıkıcı ikincil dalga, S-dalgası geliyor. İşte fay hatlarına kurduğumuz istasyonlardaki sensörler, sesten 20 kat daha hızla hareket eden bu öncül P-dalgasını algılayıp, milisaniyeler içinde analiz ediyor ve merkezi sunuculara iletiyor. Sunucular, uygulamanın bulunduğu telefonlara istasyonlarda ölçülen şiddete göre mesaj veya sesli ve görüntülü alarm uyarısı gönderiyor. Böylece, depremin merkez üssüne olan uzaklıklarına göre, yıkıcı ikincil S-Dalgası vurmadan önce hayat kurtaran süreleri kazanıyoruz. Mevcut altyapımızda, bilişim teknolojilerinin ulaştığı en son imkanlar ilesüper bilgisayarları da kullanarak, milyonlarca kullanıcıya 1 saniye içinde alarm gönderebiliyoruz.”Alper Göknar, uygulamanın “Sevdiklerim nerede?” özelliğiyle de kullanıcıların oluşturdukları gruplarla deprem sırasında ailesinin ya da arkadaşlarının nerede vene durumda olduklarını görebileceğini söyledi.

Göknar, Deprem Erken Uyarı Sistemi istasyon ağını çok yakında Bursa, Çanakkale, Manisa, Aydın, İzmir ve Bodrum’a,ilerleyen dönemde ise yurt dışınakadargenişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Depremde saniyelerin hayat kurtarabileceğini ifade eden Göknar, “Geliştirdiğimiz uygulamayla kaç hayat kurtarabilirsek o kadar çok şey kazanmış olacağız” dedi.