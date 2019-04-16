7’nci Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi başlıyor

’7. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi’ 18 Nisan 2019 Perşembe günü, İstanbul’da bir otelde düzenlenecek. Bu yıl “Deneyim Kazandırır” teması ile gerçekleştirilecek zirveye müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan birçok markanın temsilcisi katılacak.

Müşteri hizmetleri ile ilgili gündemlerin masaya yatırıldığı, tüm paydaşların geniş katılım gösterdiği bir platform olma özelliği taşıyan 7. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi, 18 Nisan 2019 Perşembe günü, İstanbul’da düzenlenecek. Ana sponsorluğunu Turkcell Global Bilgi’nin üstlendiği zirvede, havayollarından bankacılığa, perakendeden finansa, sigortadan e-ticarete pek çok sektörde müşteri deneyimleri konuşulacak.

“Dijital müşteri deneyimine yön vermeye devam ediyoruz”

’Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi’nin son üç yıldır ana sponsoru olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, “Müşteri deneyimi çözümleri merkezi olarak Türkiye’de 14 lokasyonda, 12 binden fazla çalışanımızla istihdama ve ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz. Telekom sektöründeki derin tecrübemizin yanı sıra; finans, ulaştırma, e-ticaret, sigorta, perakende ve kamudaki uzmanlığımız ile sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Akıllı telefon, bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımındaki artış ile tetiklenen interaktif iletişim ihtiyacı müşteri beklentilerini değiştirdi. Mükemmel müşteri deneyimi, öncelikle müşterinin ne istediğini doğru anlamaktan ve müşteriye uygun çözümleri kendisini özel hissedeceği şekilde sunmaktan geçiyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarını çok iyi anlayan ve bu ihtiyaçlara göre hızla dönüşen bir şirketiz. Zaman ve mekan sınırı olmadan hizmet almak için çoklu kanal kullanımına devam edeceklerini öngördüğümüz müşteriler için önümüzdeki dönemde ağırlığımızı tamamen dijitalleşmeye ve dijital müşteri deneyimine odaklanmaya vereceğiz. 7. Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi, farklı çözüm ve hizmetlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturmak adına güzel bir fırsat olacak” dedi.

22 oturumda 40’tan fazla konuşmacı

Verilen bilgilere göre gün boyu paralel oturumlarla 22 oturumda 40’tan fazla konuşmacının sahne alacağı 7. Müşteri Hizmetleri & Deneyimi Zirvesi kapsamında bankacılık, sigorta, e-ticaret, perakende ve enerji sektörleri başta olmak üzere beyaz eşya, sağlık ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren, müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan birçok kurumun temsilcileri sunumlarıyla farklılaşan deneyimlerini paylaşacak. Zirve 600’den fazla katılımcıyı ağırlayacak.