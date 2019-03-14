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7’nci Küresel Bakü Forumu başladı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 50 ülkenin devlet görevlilerini buluşturan 7.

14 Mart 2019 Perşembe 13:44
7’nci Küresel Bakü Forumu başladı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 50 ülkenin devlet görevlilerini buluşturan 7. Küresel Bakü Forumu başladı.


Azerbaycan önemli bir uluslararası foruma daha ev sahipliği yapıyor. Başkent Bakü’de 50 ülkenin devlet görevlilerini buluşturan 7. Küresel Bakü Forumu başladı. Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi ve Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi’nin desteğiyle düzenlenen forumda 50 ülkeden görevde olan ve görevden ayrılmış cumhurbaşkanı, başbakan ve devlet görevlileri katılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılış konuşmasını yaptığı foruma, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Üyesi Shafik Jaferovich, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanoviç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve eski devlet başkanı ve Nizami Ganjavi Uluslararası Merkezi uluslararası örgütlerin başkanları, tanınmış kamu ve politik şahsiyetler, akademisyenler katılıyor.


Foruma Türkiye’den Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve Ekmeleddin İhsanoğlu katıldı.


Açılış konuşmasında “Yeni Dış Politika” konusuna değinmenin önemini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Son forumdan beri çok şey değişti. Dünyada, ülkeler arasında ilişkiler, güvenlik konuları ve öngörülebilirlik konuları. Foruma geniş katılım olduğu için memnunum. 50 ülkeden 500’den fazla katılımcı var. Bakü Global Forum’unun dünyada kendine has yeri var. Biz karşılıklı çıkarlar ve karşılıklı saygı üzerinden karlı işbirlikleri yapıyoruz. Bu daha da fazla ulaşım için alanlar, enerji güvenliği, ticaret ve yatırım sağlıyor. Bölge ülkeleriyle geleneksel ilişkilerimiz bölgenin güvenliğini sağlıyor" dedi.


Bölgedeki Azerbaycan-Ermenistan Dağlık Karabağ sorununa değinen Aliyev, "Bölge güvenliği dedik de Azerbaycan-Ermenistan Dağlık Karabağ sorununu da es geçemeyiz. Uluslararası olarak tanınan Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’si hala Ermenistan tarafından işgal altında. Bizim halkımız etnik temizlemeye maruz kaldı. Ermeni askerleri tarafından bütün tarihi yapılarımız yok edildi" diye konuştu.


Azerbaycan’ın enerji güvenliğine büyük katkı sağladığını ve büyük yatırımlar yapıtlığını vurgulayan Aliyev, "Önemli uluslararası enerji şirketleri ile birlikte çalışmalarımız sadece halkımız için karlı değil aynı zamanda Azerbaycan ve bölgede on binlerce yeni iş yaratıyor ve elbette uluslararası işbirliğine katkıda bulunuyor. Azerbaycan, dünyada ilk defa Hazar Denizi’ni Karadeniz ve Akdeniz’i petrol boru hatları üzerinden birbirine bağladı. Şimdi Güney Gaz Koridoru gibi büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya’yı birbirine bağlayan büyük bir gaz boru hattı projesi. Geçen yıl Güney Gaz Koridoru’nu devreye aldık ve aynı yılın Haziran ayında bileşeni olan TANAP boru hattı da devreye alındı. Azerbaycan gazı zaten bu boru hattıyla taşınıyor ve umarım önümüzdeki yıl bu projeyi tamamlayacağız. Bu, bölgedeki en büyük altyapı projesi ve yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Burada, kurumsal fonların kullanıldığı güçlü uluslararası finans kurumlarının desteğini görüyoruz. Bu sürecin sona ermesinden sonra, büyük ekonomik faydalar olacak, on binlerce iş yaratılacak ve elbette bu ülkeler birbirleriyle yakınlaştıracak” ifadelerini kullandı.


Aliyev’in ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Üye Shafik Jafarovich, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanoviç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov konuşma yaptı.


Açılış oturumunun sonunda Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ve Robert F. Kennedy İnsan Hakları Vakfı Başkanı Kerry Kennedy, merkezin Mütevelli Heyeti kararıyla Nizami Gencevi Uluslararası Ödülü’ne layık görüldü.


50 ülkeden 500’den fazla delegenin katıldığı “Yeni Dış Politika” isimli forumda yapılacak 10 oturumda küresel ve bölgesel konulara odaklanılacak.


Üç günlük forumda, “Küresel Politika Değişiminde Büyük Güçlerin Rolü”, “Sürdürülebilir Kalkınma”, “Güvenlik İçin Orta Doğu Ortaklığı”, “Modern Kararların alınmasında Bilim ve Kültürün Rolü” isimli paneller düzenlenecek.


Forum 16 Mart tarihinde sona erecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:44
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