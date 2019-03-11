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7’den 70’e İstiklal Marşı’nı okudular

Hatay’ın Erzin ilçesinde Şükrü Paşa Ortaokulu’nun 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla hazırladığı ve 7’den 70’e vatandaşların İstiklal Marşı’nı okuduğu klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:29
7’den 70’e İstiklal Marşı’nı okudular

Hatay’ın Erzin ilçesinde Şükrü Paşa Ortaokulu’nun 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla hazırladığı ve 7’den 70’e vatandaşların İstiklal Marşı’nı okuduğu klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü.


Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Şükrü Paşa Ortaokulu, İstiklal Marşı’nın 41 satırını 7’den 70’e vatandaşa okutarak dikkat çeken bir projeye imza attı. 7’den 70’e Milli Marşı’nın çekimleri 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü etkinliklerinde gösterilecek.


Okul Müdürü Mustafa Cabir İçer, proje hakkında şu bilgileri verdi:


“12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü nedeniyle, okulumuz öğretmenleri, velileri ve halktan insanlarla beraber böyle bir proje yapma ihtiyacı duyduk. Hem çocuklarımıza İstiklal Marşı’nın önemini kavratmak hem de bugünü yad etmek anlamında güzel bir proje olsun istedik. Halktan ve her kesimden olmak üzere öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bu projede yer vermeye çalıştık. Bu projeyle aynı zamanda İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anmış olduk. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ederim.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:29
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