0553 313 94 23

"7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz Türkiye geneli tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz"

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:37
"7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz"

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz Türkiye geneli tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca inşa edilen bazı tesisleri inceledi.

Bu çerçevede Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezip yüzme öğrenen çocukları ziyaret eden Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzme havuzundaki çocukların motivasyonunun kendisini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzme havuzlarımızdan tenis kortlarımıza, futbol sahalarımıza kadar birçok tesisimiz var. Bu gençler bizi çok heyecanlandırdı. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz Türkiye geneli tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz. Bu alanda hedeflediğimiz rakamların çok çok üstüne ulaştık. İnşallah hedefe hep birlikte ilerleyeceğiz:"

Yüzme öğrenen çocuklarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, çocuklara bazı hediyeler verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:37
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Kars
  3. Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019
    1. Saadet Partisi Adıyaman ilçe belediye..
    2. İnsanın boyu kaç yaşına kadar uzar?..
    3. Düzce ve Bolu'da kar yağışı etkisini..
    4. Hopman Kupası'nda şampiyon Federer ve..
    5. MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması
    6. Bakan Ersoy, Münir Özkul'u andı
    7. "7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz"
    8. AK Parti İzmir'de 25 ilçe adayını..
    9. İran İngiltere'yi iç işlerine..
    10. Beşiktaş, Burak Yılmaz'dan sonra bir..
    11. CHP'de başkan adayına itiraz eden 160..
    12. Altuğ Verdi Temsilciler Semineri sona..
    13. AK Parti Ödemiş belediye başkan adayı..
    14. Varis hastalığı nedir? Varis neden..
    15. Şehit Ülgen son yolculuğuna uğurlandı
    16. AK Parti Buca belediye başkan adayı..
    17. Tekirdağ'da kar yağışı
    18. "Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekası..
    19. Erdoğan, İzmir'de ittifak adaylarını..
    20. Atiker Konyaspor'un devre arası kampı
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    "Mansur Yavaş AK Parti'nin anketlerinde bile önde" iddiası
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi