7’den 70’e herkes yüzme öğrenebilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksleri yaz tatilinde çocukların uğrak mekanı oldu. Sıcak havalardan bunalan binlerce çocuk modern tesislerde hem eğleniyor, hem de yüzmeyi öğreniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin il merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksleri yıl boyunca 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet verirken, yaz tatili ile birlikte özellikle çocukların uğrak mekanı oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl açtığı Yaz Spor Okulları kapsamında 1’inci dönem yüzme kurslarına 7 bin 500 dolayında vatandaş kayıt yaptırdı. Yaz tatili olması nedeniyle özellikle çocuklar yüzme kurslarına yoğun ilgi gösterdi. Sıcak havalardan bunalan çocuklar Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kapalı yüzme havuzlarında hem eğleniyor hem de yüzmeyi öğreniyor. Yüzme kurslarının 2’inci dönem kayıtlarının Temmuz ayı sonunda başlayacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe yaşaması için hayata geçirdikleri yatırımlara olan yoğun ilginin kendilerini de mutlu ettiğini kaydederek, "Yaz tatilinde çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan hemşerimiz ücretsiz kurslarımıza büyük ilgi gösteriyor. Şehrimizde yaşayan herkesin mutlu olabilmesi için gece gündüz gayret etmeye devam ediyoruz. İnşallah Denizlimizde yüzme bilmeyen kimse kalmayacak” dedi.