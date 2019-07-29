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79 Yaşındaki Fatma Teyze gençlere taş çıkartıyor

Adıyaman’da 79 yaşındaki Fatma Yumak, el arabasıyla semizotu satarak yaşamını sürdürmeye çalışırken aynı zamanda gençlere de taş çıkartıyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
79 Yaşındaki Fatma Teyze gençlere taş çıkartıyor

Adıyaman’da 79 yaşındaki Fatma Yumak, el arabasıyla semizotu satarak yaşamını sürdürmeye çalışırken aynı zamanda gençlere de taş çıkartıyor.


Adıyaman’ın Bahçecik Mahallesi’nde bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir kızı ve 2 torununa bakan 79 yaşındaki Fatma Yumak, enerjisi ile herkese örnek oluyor. 26 yıl önce eşini amansız bir hastalıkta kaybeden ve o günden bu yana 5 çocuk büyütüp hepsini tek tek evlendiren Fatma teyze, tarlalardan topladığı semizotunu satarak evinin geçimini sağlıyor. Bir yakınına ait olan el arabasıyla sabah saatlerinde çarşı merkezine inen Fatma teyze, cadde cadde, sokak sokak gezerek satış yapmaya çalışıyor. Yıllardan bu yana semizotu satarak geçimini sağlayan Fatma teyzeyi gören vatandaşlar da ‘Helal Olsun’ demeden de geçmiyor.


Bu yaşta bir teyzenin el arabasıyla satış yaptığını gördüğü için şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Eyüp Yıldırım, “Adıyaman’da bir ilktir Fatma teyzemiz. Geçimini sağlamak için ilk defa görülen bir şey valla helal olsun. Bu yaşta el arabası peşinde ekmek parasını çıkartmak için uğraşıyor. Valla helal olsun ilk defa gördüğüm için şaşırdım yani.Bu yaştaki bir teyzemizin el arabasıyla dolaşması hoş değil ama yine de helal olsun kalkıp bu güvenceyi kendisinde bulup ekmek parası için yapıyor” dedi.


İki ayağında platin olan, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan Fatma Yumak, evini geçindirmek için çalışmaktan da memnun olduğunu belirterek, “Pirpirin (semizotu) topluyorum, getiriyorum, satıyorum. Çocuklarımı ve yetimlerimi besliyorum. Mecbur, yoruluyorum kolay değil ama yapıyorum. Ben 79 yaşındayım, kimsem yok. Benim iki evladım gurbette. Maddi durumumuz yok. Elhamdülillah Allah can sağlığı, kuran ve iman versin. Sakatım iki ayağımda da platin var” şeklinde konuştu.



Herkes benimle gurur duyuyor


Semizotu satarak geçimini sağlamaya çalışan Fatma Yumak, “Valla millet benimle gurur duyuyor. Helal olsun teyze senin gibi bir kadın bulamadık diyorlar. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Zor olmaz mı, kolay mı, insanlar normal yürüdüğü zaman yoruluyor. Bu sıcak havada gel de bu arabayı iterek gezen. Adıyaman’ın her yerini ayaklarım altına veriyorum. Çok şükür ben gurur duyuyorum kendimden” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlardan Umut Yılmaz ise “Valla gerçekten elleri öpülecek bir bayandır, kendisini tebrik ederim. Bu zamanda bir çok erkek bile evine ekmek götürmüyor. Akşama kadar geziyor. Bundan dolayı tebrik edilecek bir bayandır, örnek gösterilecek biridir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Adıyaman’da seyyar araba çeviren hiçbir kadın görmedim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:38
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