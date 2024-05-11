775 milyon saat mesai ödenmedi

Federal Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya'da geçen yıl toplamda 1,3 milyar saat fazla mesai yapıldı ve bunun 775 milyon saatinin ücreti ödenmedi. Bakanlık, bir soru önergesine verdiği cevapta, 2023 yılında fazla mesai saatlerinin bir önceki yıla göre 100 milyon saat azaldığını bildirdi. Ayrıca, geçen yıl Almanya'da yaklaşık 55 milyar saat çalışıldığı da belirtildi. Bu veriler, Almanya'da fazla mesai ve çalışma saatlerinin önemli bir sorun olduğunu gösteriyor ve bu konuda dikkatli bir şekilde çalışma düzenlemeleri yapılması gerektiğini vurguluyor.