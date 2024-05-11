  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa 775 milyon saat mesai ödenmedi
Avrupa

775 milyon saat mesai ödenmedi

Yeniakit Publisher
2024-05-11 07:23:00 -
775 milyon saat mesai ödenmedi

FEDERAL Çalışma Bakanlığı, Almanya'da geçen yıl 1,3 milyar saat mesai yapıldığını ve bunun 775 milyon saatinin ücretinin ödenmediğini açıkladı. Soru önergesine cevap veren bakanlık, 2023'te fazla mesai saatinin bir önceki yıla kıyasla 100 milyon saat azaldığını aktardı. Öte yandan geçen yıl yaklaşık 55 milyar saat çalışıldığı da belirtildi.

Federal Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya'da geçen yıl toplamda 1,3 milyar saat fazla mesai yapıldı ve bunun 775 milyon saatinin ücreti ödenmedi. Bakanlık, bir soru önergesine verdiği cevapta, 2023 yılında fazla mesai saatlerinin bir önceki yıla göre 100 milyon saat azaldığını bildirdi. Ayrıca, geçen yıl Almanya'da yaklaşık 55 milyar saat çalışıldığı da belirtildi. Bu veriler, Almanya'da fazla mesai ve çalışma saatlerinin önemli bir sorun olduğunu gösteriyor ve bu konuda dikkatli bir şekilde çalışma düzenlemeleri yapılması gerektiğini vurguluyor.

Milli Muharip Uçak Kaan'a yakın markaj: Avrupa ülkesinden hayran kaldılar!
Milli Muharip Uçak Kaan'a yakın markaj: Avrupa ülkesinden hayran kaldılar!

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan'a yakın markaj: Avrupa ülkesinden hayran kaldılar!

İşte Avrupa'nın karanlık yüzü! Saldırıya uğrayan Müslümanlar polise gidemiyor
İşte Avrupa'nın karanlık yüzü! Saldırıya uğrayan Müslümanlar polise gidemiyor

Avrupa
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Avrupa'nın karanlık yüzü! Saldırıya uğrayan Müslümanlar polise gidemiyor

'Özgürlükçü' Avrupa ülkelerinden skandal Filistin adımı! Ülkeye girişi yasaklandı
'Özgürlükçü' Avrupa ülkelerinden skandal Filistin adımı! Ülkeye girişi yasaklandı

Dünya

'Özgürlükçü' Avrupa ülkelerinden skandal Filistin adımı! Ülkeye girişi yasaklandı

Sürpriz karar: Francesco Farioli şaşırtı
Sürpriz karar: Francesco Farioli şaşırtı

Spor

Sürpriz karar: Francesco Farioli şaşırtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23