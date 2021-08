775 bin 339 konut ve iş yeri yenileniyor

Bakanlık verilerine göre, kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda, “riskli alan”, “rezerv yapı alanı”, “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı”, “yenileme alanı” ve “riskli yapılar” belirleniyor. Bu kapsamda Bakanlık, 59 ilde 275 adet 13 bin 500 hektar büyüklüğünde “riskli alan”, 57 ilde 51 bin 479 hektar “rezerv yapı alanı”, 37 ilde 172 adet 17 bin 604 hektar büyüklüğünde “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı”, 11 ilde 16 adet 595 hektar büyüklüğünde “yenileme alanı” olarak belirlenen, 301 rezerv yapı alanında çalışmalarını sürdürüyor. Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yer alan yaklaşık 617 bin bağımsız birim ile ülke genelinde 775 bin 339 konut ve iş yeri, riskli yapı statüsünde yenileniyor. Riski alanlarda yer alan 774 bin bağımsız birimin ise tahliye ve yıkım işlemleri tamamlandı.

4,2 milyar lira kira yardımı yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, dönüşüm alanları ve riskli yapılarda bulunan 1 milyon 524 bin bağımsız birimde ikamet eden 6 milyon kişinin, can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak da kaynak sağlanıyor. Bu kapsamda 4,2 milyar lira kira yardımına, 962 milyon lira riskli yapılar ve alanlara, 158 milyon lira faiz desteğine, yaklaşık 12 milyar lira da yapım işleri, proje ve kamulaştırma giderlerine olmak üzere, 17 milyar lirayı aşkın bedel, Bakanlık tarafından Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından ilgili belediye başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlara ödendi. “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hedefiyle 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutu acil dönüştürmeyi amaçlayan Bakanlık, bu kapsamda 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlayacak. Bakanlık, 20 yıl içinde de toplam 6,7 milyon konutun dönüşümünü tamamlamayı planlıyor