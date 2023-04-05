7600 depremzedeye kolaylaştırılmış vize
Depremzedelere Almanya vizesi için kolaylık sağlandı.
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenenlerin Almanya'daki akrabalarının yanına gelmesi için sağlanan vize kolaylığında yeni rakamlar açıklandı. Federal Dışişleri Bakanlığı, söz konusu vize kolaylığından yararlananların sayısının 7 bin 600 olduğunu belirtti. Bakanlık, uygulamadan Suriye vatandaşlarının da yararlandığını aktardı.
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