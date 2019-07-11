76 yaşındaki kadın plajda boğuldu Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı plajında boğulma tehlikesi yaşayan 76 yaşındaki Besime Çetin, cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı plajında boğulma tehlikesi yaşayan 76 yaşındaki Besime Çetin, cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadın ölüm kalım savaşı veriyor.

Alınan bilgiye göre,Sarımsaklı plajında denize giren Besime Çetin (76), denizde bir anda çırpınmaya başladı.

Sarımsaklı sahilinde görev yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Ayvalık İtfaiye Daire Amirliğinde görevli cankurtaran ekibi Çetin’i fark etti. Denizden çıkarılarak bota alınan Çetin’e ilk müdahaleyi yapan cankurtaran ekibi, yaşlı kadını deniz kenarına gelen 112 sağlık ekibine teslim etti. Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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