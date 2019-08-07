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"76 yaşındaki babam hapishanede yerde yatıyor"

- Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin kızı, 76 yaşına giren babasının hapishanede yerde yattığını belirtti

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
"76 yaşındaki babam hapishanede yerde yatıyor"

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin kızı Duha Bedii, "76 yaşına giren babasının tutulduğu hapishanede yerde yattığını" söyledi.

Sosyal medya hesabı Facebook’tan babasının 76. doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Duha Bedii, babasının ömrünün 19 yılını hapishanelerde geçirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ziyaretin yasak olması nedeniyle babasının sağlık durumu hakkında bilgi edinemediğini, cam kafesin arkasından bile olsa babasını göremediğini ifade eden Bedii’nin kızı, "babasının tek başına tutulduğu hapishanede yerde yatırıldığı" bilgisini paylaştı.

Duha Bedii paylaşımında, “Allah’tan senin için hayırlı uzun ömürler diliyor ve 2019 yılında özgürlüğüne kavuşmanı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mısır makamları ise hapishane kuralları uyarınca tüm mahkumların yerde yattığını belirtiyor.

- Muhammed Bedii kimdir?

Mısır’ın Beni Suveyf Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Bedii, 7 Ağustos 1943’te dünyaya geldi. 2010 yılında Muhammed Mehdi Akif’in (1928-2017) istifasının ardından İhvan liderliğine (Rehberlik Konseyi Başkanlığı) seçildi.

Bedii’nin 2 oğlu bir de kızı vardı ancak oğullarından Ammar, Rabia Meydanı’nın boşaltılmasından iki gün sonra 16 Ağustos 2013'te başkent Kahire’nin Ramses bölgesindeki eylem esnasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Muhammed Bedii, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrildiği 3 Temmuz 2013 askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
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