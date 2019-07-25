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76. Venedik Film Festivali'ne doğru

Dünyanın en eski film festivalinde yarışacak filmler açıklandı

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:42
76. Venedik Film Festivali'ne doğru

ROMA (AA) - İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu.

Venedik'te her yıl geleneksel olarak ağustos ayının sonunda başlayıp eylül ayının ilk haftası boyunca devam eden dünyanın en eski film festivalinin 76'ncısının tanıtımı, başkent Roma'da yapıldı.

Festivalin büyük ödülü için Kore-eda Hirokazu'nun "La Verite", Haifaa Al-Mansour'un "The Perfect Candidate", Roy Anderson'un "Om det oandliga", Olivier Assayas'ın "Wasp Network", Noah Baumbach'ın "Marriage Story", Atom Egomyan'ın "Guest of Honour", James Gray'in "Ad astra", Tiago Guedes'in "A herdade", Robert Guediguian'ın "Gloria mundi", Ciro Guerra'nın "Waiting for the Barbarians", Pablo Larrain'in "Ema", Lou Ye'nin "Saturday Fiction", Pietro Marcello'nun "Martin Eden", Franco Maresco'nun "La mafia non e piu quella di una volta", Vaclav Marhoul'un "The painted bird", Todd Phillips'in "Joker", Roman Polanski'nin "J'Accuse", Steven Soderbergh'in "The Laundromat", Shannon Murphy'nin "Babyteeth" ve Mario Martone'nin "Il sindaco del Rione Sanita" filmi dahil 20 yapım yarışacak.

Başrolünde Brad Pitt'in oynadığı "Ad Astra", Roman Polanski'nin yönettiği "J'accuse", Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı "Joker" ile Gary Oldman, Antonio Banderas ve Meryl Streep'in başrollerini paylaştığı "The Laundromat", festivalin iddialı filmleri arasında gösteriliyor.

Festivalin yarışma dışı bölümünde ve "Ufuklar" kategorisinde de 18'er film sinemaseverlerle buluşacak.

Direktörlüğünü Alberto Barbera'nın üstlendiği 28 Ağustos'ta başlayacak festival, büyük ödül Altın Aslan ve diğer ödüllerin sahiplerini bulmasıyla 7 Eylül'de sona erecek.



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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:42
  1. 76. Venedik Film Festivali
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  3. Venedik Film Festivali

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