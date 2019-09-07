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76. Venedik Film Festivali sona erdi

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan", yönetmen Todd Phillips'in çektiği "Joker" filminin oldu

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:47
76. Venedik Film Festivali sona erdi

ROMA (AA) - İtalya'da bu yıl 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan", ABD'li yönetmen Todd Phillips'in çektiği "Joker" filmine verildi.

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu.

Festival büyük ödülü "Altın Aslan"a, yönetmenliğini Todd Phillips'in yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix'in oynadığı, Amerikan yapımı psikolojik gerilim türündeki "Joker" filmi layık görüldü.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü ise "Om det oandliga" filmiyle İsveçli yönetmen Roy Anderson aldı.

Hakkında bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlaması ve mahkumiyet kararı olması sebebiyle festivale katılımı tartışma konusu olan Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin "J'accuse" isimli filmi ise Jüri Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yılki Jüri Özel Ödülü'nü ise İtalyan yönetmen Franco Maresca'nın çektiği "La mafia non è piu quella di una volta" isimli film aldı.

Festivalde "Geleceğin Aslanı" ödülü, Amjad Abu Alala'nın yönetmenliğini yaptığı "You will die at 20" isimli filme verildi.

Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülüne "Martin Eden" isimli filmde gösterdiği performansla İtalyan aktör Luca Marinelli layık görülürken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Gloria Mundi" filmindeki rolüyle Fransız aktris Ariane Ascaride aldı.

Festivalde geçen yıl "Altın Aslan" ödülünü, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuoron'un "Roma" filmi kazanmıştı.

- Çevrecilerden büyük gemi protestosu

Bu arada, festivalin son günü bir protestoya sahne oldu. Festivalin kırmızı halı geçişinin yapıldığı nokta, öğle saatlerinde bir grup çevreci tarafından bir süreliğine işgal edildi.

Yaklaşık 400 çevreci, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kentten geçen cruise tipi büyük yolcu gemilerini protesto ederek, "Venedik'te büyük gemilere hayır" pankartlarıyla kırmızı halıda eylem yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:47
  1. 76. Venedik Film Festivali
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