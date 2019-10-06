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Prof. Naci Görür: 5.8'lik deprem, büyük depremin tarihini öne çekti

Bilim Akademisi üyesi Prof. Naci Görür, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin, beklenen büyük İstanbul depreminin tarihini öne çektiğini savundu.

06 Ekim 2019 Pazar 11:22
Prof. Naci Görür: 5.8'lik deprem, büyük depremin tarihini öne çekti

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında yaptığı açıklamasında “26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük depremi öne çekti” dedi.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’daki yaklaşık 70 -75 kilometrelik uzunluktaki fayın kırılması bekleniyor. Bu fayın enerji biriktirdiğini eğer kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğündeki deprem oluşturabileceğini yıllardan beri söyledik. Maksimum değerleri Adalar’ın güneyindeki fay hattı veya Marmara’daki fayın tümünün kırılması halinde ise 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir.

Bu tür depremler oradaki gerilimi, iç dinamikleri daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla kırılma noktasında daha da fazla tahrik edici bir etkileşim yaratacaktır.

- 5,8’lik depremin 7 civarında bir deprem olma ihtimalini arttırmış mıdır?

Evet arttırmıştır. Ve zaman dilimini de öne çekmiştir. Fayın kırılma olasılığı da artmıştır. Tüm Marmara Bölgesi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu depremden etkilenecek. Ancak daha fazla etkilenmesini beklediğimiz Kuzey kesim İstanbul ve batı alanları olacaktır. 99 depreminden beri her yeri geldiğinde Marmara’da büyük bir depremi beklediğimizi söyledik. Marmara’da büyük bir depremin olma olasılığı 99 depreminden sonra ortaya çıktı. Yani 99 depremleri olmamış olsaydı enerji birikimi fazla olmayacak ve dolayısıyla Marmara’da büyük bir deprem beklemeyecektik. Ancak 99 depremi bu fayların üzerine inanılmaz bir enerjiyi yükledi 55 saniyede 250 yılda yüklenmesi beklenen enerjiyi yükledi. O yüzden biz burada büyük bir deprem bekliyoruz.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 11:22
  1. İstanbul
  2. CNN TÜRK
  3. Hakan Çelik ile Hafta Sonu
  4. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür
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YORUM YAZ

  • salimsalim9 dk önce
    hepsi işbirlikçi bunların.
  • İdo1 İdo1 17 dk önce
    Göklerden bir habermi geliyor bu çok bilmişlere. Dünyada depremin nezaman olacağını bilen bir alet çıktımı diyecem ama iki ayaklı aletler söylüyor bir türlü tutmuyor. Bunlar rantçımı yoksa.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM31 dk önce
    1999 depremi oldu hepsi sahneye çıktı. 1999 depremi öncesi hiçbirisi piyasada yoktu. Sahneye çıktılar kimisi 1 yıl sonra daha büyüğü olacak kimisi 3 yıl içinde kimisi de 5 yıl içinde deyip milyonlarca deprem malzemesi sattırdılar. 20 yıl geçti. 20 yıl sonra ancak 5.8 oldu. Dağ fare doğurdu. Bugün yine deprem sonrası aynı şeyi yapıyorlar. Istanbul'da 6 dan büyük deprem olmayacak Çünkü 1 yıldır Marmara Bölgesinde bir sürü depremler oluyor. Enerjinin bir kısmı boşaldı. 6 dan büyük deprem olmaz. 6 büyüklüğünde deprem olabilir. Bugünkü Bilimsel metodlarla ve bu metodların yetiştirdiği bilim adamları ile depremleri önceden büyüklüğü ile tahmin etmek mümkün değildir. Adam güya deprem profesörü çıkıyor depremi tahmin edecek zararını engelleyecek bilimsel metodları anlatacağına imamhatipleri eleştiriyor. Kafa Haçlı kafası olunca böyle oluyor.
  • alifuatalifuat31 dk önce
    Mütahütlerle ortak çalışıyorlar yeni binaların satışını artırmak için Allah ıslah etsin.
  • HARUN BÜYÜKHARUN BÜYÜK41 dk önce
    Milletin beynini yaktınız. biriniz çıkıyor 7.6 diyor ,biriniz çıkıyor 1999 da fay kırıldı bitti diyor. Biriniz Silivri ayrı bir bir kol diyor. Biriniz Marmara fayının öncesi, 99 dan önce kırılmıştı diyor.Evlerinde çatlak olupta bildirenler sokağa atılıyor. Yerlerimizi kentsel donüşüm,e verdik .Filistini geçtik Ne olacak bu milletin hali. Çevre bakanına Cimer den yazıyoruz cevap gelmiyor.OYNATMAYA AZ KALDI.Sayın devlet büyükleri işin aslı nedir.Riskli bölge ilan ettiğiniz Fikirtepe ,mahallesi, Dumlupınar mahallesi,Eğitim mahallesinde oturan halk için birde toplu mezar hazırlayın bari.

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