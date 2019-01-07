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76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Oscar'ın habercisi olarak anılan Altın Küre ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi- Altın Küre ödüllerine "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu

07 Ocak 2019 Pazartesi 07:51
76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

NEW YORK (AA) - Los Angeles'da düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu.

Her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 76'ncısı yapılan ve televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu. Film, En iyi Müzikal/Komedi Film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, Romanian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar takip etti.

Ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film (Drama): Romanian Rhapsody

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

En İyi Senaryo: Green Book

En İyi Film Müziği: Shallow - A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

En İyi Yabancı Film: Roma

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Americans

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette - Escape at Dannemora

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Ben Whishaw - A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Clarkson - Sharp Objects

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 07:51
  1. Altın Küre
  2. dizi
  3. Film

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