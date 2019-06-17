0553 313 94 23

75’lik dede, 750 TL’lik borç yüzünden büfeciyi öldürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde 75 yaşındakiadam, 700 liralık alacağını vermediğini iddia ettiği büfeciyi tabancayla vurarak öldürdü.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:13
75’lik dede, 750 TL’lik borç yüzünden büfeciyi öldürdü

Aydın’ın Didim ilçesinde 75 yaşındakiadam, 700 liralık alacağını vermediğini iddia ettiği büfeciyi tabancayla vurarak öldürdü.


Olay, Altınkum Mahallesi Göçler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; büfe işleten Emanet Yıldız (48), kendisine borç olarak verdiği 750 ile birlikte bir miktar daha para isteyen Kemal Bulut (75) ile tartıştı.


Tartışmanın ardından evine giden Kemal Bulut, silahını alıp işyerine geldi ve Yıldız’a 5 el tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı olarak Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emanet Yıldız, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Cinayetin ardından silahını atarak kaçan Kemal Bulut, kısa süre içerisinde yakalanarak göz altına alındı. Bulut, borcunu ödemediği için Yıldız’ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Totti, Roma'daki yöneticilik görevinden ayrıldı
    1. Totti, Roma'daki yöneticilik..
    2. MHP'den çok sert İsmail Küçükkaya..
    3. Harran Üniversitesi taban puanları 2019
    4. Sapunaru Denizlispor'da
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. Fatsa Belediyespor’da mahkeme gün attı
    7. Beyzbol ve softbolda muhteşem kapanış
    8. Boğulmaların önüne geçmek için..
    9. GÜNCELLEME 3 - Bodrum'da düzensiz..
    10. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    11. Büyükşehir’de Haziran Meclisi..
    12. Evde kokulu mum nasıl yapılır?
    13. GAÜN’de okul öncesi eğitimini..
    14. Irkçı eski bakandan skandal çağrı:..
    15. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali..
    16. 75’lik dede, 750 TL’lik borç yüzünden..
    17. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel devlet..
    18. Toyota, Le Mans 24 Saat’te iki yıldır..
    19. Ortaöğretim başarı puanı nasıl..
    20. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    21. Quick Sigorta, “Finansal Sigortalar”..
    22. Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı
    23. Sapunaru, Yukatel Denizlispor’da
    24. Dolu üzüm bağlarında zarara yol açtı
    25. Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya..
    26. 2019 okula başlama yaşı kaç? Okula..
    27. "Kaleci Antrenör Eğitimi" Samsun’da..
    28. VakıfBank’tan enflasyona endeksli yeni..
    29. Dünyayı korkutan nükleer yarış!..
    30. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!