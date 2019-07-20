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750 bin lira değerinde güvercinler bin kilometre mesafeden yarışacak

Diyarbakır’da 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 12 etaplı yarışın 12.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:07
750 bin lira değerinde güvercinler bin kilometre mesafeden yarışacak

Diyarbakır’da 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 12 etaplı yarışın 12. etabı özel İstanbul yarışı için birçok ilden yaklaşık 120 kuşun katıldığı ve değerleri yaklaşık olarak 750 bin lira olan kuşlar bin kilometre hava mesafesinde yarışacak. Fiyatları 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinleri İstanbul’dan bırakılacak. Beslendikleri evin damına ilk ulaşan güvercinin nesli koruma altına alınacak.


21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği, fiyatları 5 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinlerine yönelik yarışma düzenledi. 12 etaplı yarışmanın bin kilometrelik özel İstanbul etabı için 120 güvercine çip ve numaralar yerleştirildi. İstanbul’dan bırakılacak güvercinler arasında hangi ilin kuşu birinci gelirse iller arasındaki mesafe hesaplanıp ona göre birinci hesaplama işlemiyle belirlenerek neslinin devamı için koruma altına alınacak.



“750 bin lira değerinde 120 kuş havada olacak”


21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği Doğu ve Güneydoğu Dernek Topluluğu Başkanı Mehmet Sait Ekin, Diyarbakır’da 12 etaplı yarış düzenlediklerini söyledi. 11. etap yarışlarını Bolu’da bıraktıklarını ve günü birlik olarak kuşlarının Diyarbakır’a döndüğünü belirten Ekin, “İnşallah kısmet olursa 12. etap özel yarışımızda Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin ile birlikte İstanbul’da toplu yarış yapacağız. Bu yarışta yaklaşık olarak 120 kuş bulunacak. 750 bin liralık kuşlarımız havada olacak. İnşallah da Diyarbakır’a, Şanlıurfa’ya, Osmaniye’ye, Batman’a gelir. Günü birlik İstanbul’dan Diyarbakır’a gelirse bin kilometre hava mesafesinde o kuşların değeri 750 bin liradır. Her kuşun ayağında künyeler var. O künyelerde o kuşun kimliğidir. Birde o kuşların ayağında çip var. Damına gittiği zaman saatlerde okunur. Biz kuşların ayağına şifre olarak lastik takıyoruz. O gittiği zaman sahibi bizi telefonla arayıp bu dakikada kuşum geldi. Artı o kuşun onun olup olmaması için federasyon başkanımız Bilgin Tuncer tarafından kuşların kanatları altına mühür vurulur. O kuşlar öyle yarışmış olacak. Mühürsüz kuşların yarışı geçersizdir. Yarışımızın amacı para değil, yarışmamızın amacı ıslah etmektir. Bu güvercinlerin Türkiye’de postta güvercinlerinin sesini duyurmak ve onu ıslah etmek ve de en iyi kuşu çıkartmaktır” dedi.



“6 kuşla yarışa katıldım 11 etap Bolu yarışına kadar 3 tane kuşum kayboldu”


Yarışmacı Cengiz Polat ise 6 kuşla yarışa katıldığını, 11. etap Bolu yarışına kadar 3 tane kuşunun kaybolduğunu söyledi. Polat, “12. etap için elimde kalan 2 tane kuşum var, İstanbul yarışına onlarla katılacağım. Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Bu kuşların neslini türetip ve dünyaya yaymak istiyorum. Yani çok eski tarihlerden beri bu kuşlar besleniliyor. Osmanlı tarihinden bu yana haberleşme amaçlı besleniyordu. Bizde daha da ilerletmek istiyoruz. Bu kuşların sırf türünü türetmek için uğraşıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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